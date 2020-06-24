Паводок на Прикарпатье: масштабы разрушений показали с высоты птичьего полета

Фото: ГСЧС Украины

Последствия паводков на западной Украине показали с высоты птичьего полета. На Прикарпатье в воде оказались две сотни сел, 29 из них отрезаны от внешнего мира. Спасатели вывозят оттуда людей лодками и вертолетами. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайными ситуациям.

Больше всего от паводков пострадали Черновицкая и Ивано-Франковская области. Именно на Прикарпатье сегодня и отправились премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с главой МВД Арсеном Аваковым. Они вместе со спасателями поднялись в небо, чтобы осмотреть последствия удара стихии с высоты. Кадры, опубликованные премьером и ГСЧС, действительно, впечатляют. Вода разлилась на километры, затопив улицы, дороги, дома, поля и фермерские угодья.

Пока в регионе еще не считали убытки. Сегодня в 14:00 должен собраться оперативный штаб, чтобы решить где брать деньги на ликвидацию последствий.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в западных регионах начали эвакуировать жителей сел, которые больше всего пострадали от паводков. К обеду спасатели и полицейские вывезли уже почти 400 людей. Также эвакуируют домашних животных. Опустевшие дома обещают охранять от мародеров, пока хозяева не смогут туда вернуться.

Также отметим, что жертвами паводков в Ивано-Франковской области стало 3 человека. Один человек пропал без вести.

Кроме того стало известно, что водой залило одну из больниц, где лечат больных коронавирусом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!