Паводок на Прикарпатье: масштабы разрушений показали с высоты птичьего полета

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Виолетта Комаровская
Фото: ГСЧС Украины
Последствия паводков на западной Украине показали с высоты птичьего полета. На Прикарпатье в воде оказались две сотни сел, 29 из них отрезаны от внешнего мира. Спасатели вывозят оттуда людей лодками и вертолетами. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайными ситуациям.
Больше всего от паводков пострадали Черновицкая и Ивано-Франковская области. Именно на Прикарпатье сегодня и отправились премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с главой МВД Арсеном Аваковым. Они вместе со спасателями поднялись в небо, чтобы осмотреть последствия удара стихии с высоты. Кадры, опубликованные премьером и ГСЧС, действительно, впечатляют. Вода разлилась на километры, затопив улицы, дороги, дома, поля и фермерские угодья.
Пока в регионе еще не считали убытки. Сегодня в 14:00 должен собраться оперативный штаб, чтобы решить где брать деньги на ликвидацию последствий.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в западных регионах начали эвакуировать жителей сел, которые больше всего пострадали от паводков. К обеду спасатели и полицейские вывезли уже почти 400 людей. Также эвакуируют домашних животных. Опустевшие дома обещают охранять от мародеров, пока хозяева не смогут туда вернуться.
Также отметим, что жертвами паводков в Ивано-Франковской области стало 3 человека. Один человек пропал без вести.
Кроме того стало известно, что водой залило одну из больниц, где лечат больных коронавирусом.
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