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Новое мошенничество: в ГФС предупредили о требованиях-фейках

В Государственной фискальной службе Украины сообщили о новом способе мошенничества

сегодня, 14:32
Автор:

Таисия Ерохина
Новое мошенничество: в ГФС предупредили о требованиях-фейках

Иностранцам присылают "фейковые" требования уплатить налог с выигрыша в лотерее. О новом мошенничестве информирует Государственная фискальная служба Украины

Так, в ГФС начали приходить электронные сообщения граждан других государств с жалобами. От последних в Сети требуют, якобы от имени ГФС, оплатить задолженности по налогу на выигрыш в лотерею.

"Государственная фискальная служба Украины не присылает налоговые уведомления-решения, налоговые требования на электронные почтовые ящики физических лиц, в том числе граждан других государств", - отмечается в сообщении ГФС.

Как сообщалось, полиция разоблачила 150 телефонных мошенников. Так, злоумышленники представлялись сотрудниками банка и выведывали данные банковских карт.

Ранее "Комментарии" рассказали, как уберечься от мошенников на карантине. Карантинный режим в Украине не мешает аферистам делать свое черное дело, адаптируясь под современные реалии и придумывая новые приемы для обмана особо доверчивых украинцев. Впрочем, жертвами некоторых из них могут стать даже бдительные граждане.


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Источник: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/393552.html
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