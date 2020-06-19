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Ляшко назвал причину мощной вспышки коронавируса в Украине

В Украине наблюдается тенденция к ежедневному росту заболеваемости коронавирусом

сегодня, 09:02
Автор:

Виолетта Комаровская
Ляшко назвал причину мощной вспышки коронавируса в Украине

Рекордный рост числа инфицированных коронавирусом напрямую связан со смягчением карантина. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. В студии программы "Право на власть" он объяснил, почему Украина оказалась в эпицентре новой вспышки COVID-19.

Уже вторую неделю подряд в Украине фиксируют более чем по полтысячи новых случаев коронавируса за день. В последнее время, и вовсе, страна бьет рекорд за рекордом. Накануне число больных COVID-19 возросло сразу на 829 человек. Подобного не было еще ни разу с начала вспышки. По словам Виктора Ляшко, это уже говорит о четкой тенденции. И она далеко не в пользу украинцев.

"Когда мы говорили об одном или двух дня, то не могли делать каких-либо выводов. Нужно смотреть тренды по росту. Когда уже есть 829 случаев - это уже четкий тренд", - сказал главный санитарный врач. 

Изначально увеличения темпов роста заболеваемости в Минздраве объясняли тем, что в лабораториях были очереди на тестирования, а затем результаты в один момент получили много пациентов. Но сейчас на первый план вышла другая причина - смягчение карантина. Ляшко говорит, что сами украинцы пренебрегают правилами безопасности. Да и предприниматели, и местная власть не всегда могут обеспечить те условия, которые требуют от них карантинные правила. 

"Субъекты хозяйствования, которых касается смягчения карантина, часто могут быть причиной того, что нарушаются карантинные правила. Не создаются необходимые условия. Возьмем хотя бы городской общественный или пригородный транспорт - правила не соблюдаются. Вот и происходит рост", - объяснил Виктор Ляшко.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, когда Турция полноценно откроет границы для украинцев и какие карантинные требования придется соблюдать туристам. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_O9V66q1kQU
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