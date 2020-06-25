Зеленский осмотрел последствия наводнения в западных областях Украины: что сейчас происходит в регионе

Язык
BTC/USD
9321.40
ETH/USD
234.69
LTC/USD
42.84
USD/UAH
26.81
EUR/UAH
30.15
RUB/UAH
0.38
Татьяна Веремеева
Президент Украины Владимир Зеленский осуществил срочную поездку в Ивано-Франковскую
область. Во время поездки глава государства совершил облет территорий,
пострадавших от стихийного бедствия, и ознакомился с ходом ликвидации
чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Утром 25 июня интенсивность осадков на территории западных областей нашей
страны уменьшилась, а уровень воды постепенно спадает. Максимальные уровни воды
уже пройден на территории Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей.
На Закарпатье ситуация нормализовалась, подтоплений населенных пунктов нет.
Сейчас самой сложной ситуация остается в 15 районах Ивано-Франковской
области, в трех районах Закарпатской области и одном районе Львовской области. В
западных областях остаются подтопленными 285 населенных пунктов, 9994 дома и 8
фельдшерско-акушерских пунктов. Также поврежденs 500 км автодорог, 135
мостов и 280 м дамб.
Всего ГСЧС совместно с Национальной полицией и органами местного
самоуправления осуществили спасение 331 человек, эвакуировали 610 человек,
отселили 290 человек и перевезли через подтопленные участки дорог 588 человек.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости