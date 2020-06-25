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Зеленский осмотрел последствия наводнения в западных областях Украины: что сейчас происходит в регионе

Президент Владимир Зеленский пообещал выделить всю необходимую помощь для восстановления пострадавших от наводнения регионов

25 июня 2020, 23:22
Автор:

Татьяна Веремеева
Зеленский осмотрел последствия наводнения в западных областях Украины: что сейчас происходит в регионе

Президент Украины Владимир Зеленский осуществил срочную поездку в Ивано-Франковскую область. Во время поездки глава государства совершил облет территорий, пострадавших от стихийного бедствия, и ознакомился с ходом ликвидации чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Утром 25 июня интенсивность осадков на территории западных областей нашей страны уменьшилась, а уровень воды постепенно спадает. Максимальные уровни воды уже пройден на территории Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей. На Закарпатье ситуация нормализовалась, подтоплений населенных пунктов нет.

Сейчас самой сложной ситуация остается в 15 районах Ивано-Франковской области, в трех районах Закарпатской области и одном районе Львовской области. В западных областях остаются подтопленными 285 населенных пунктов, 9994 дома и 8 фельдшерско-акушерских пунктов. Также поврежденs 500 км автодорог, 135 мостов и 280 м дамб.

Всего ГСЧС совместно с Национальной полицией и органами местного самоуправления осуществили спасение 331 человек, эвакуировали 610 человек, отселили 290 человек и перевезли через подтопленные участки дорог 588 человек.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-osobisto-pereviriv-perebig-likvidaciyi-naslidkiv-p-61869
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