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В телеграме продолжают продавать личные данные украинцев

Несмотря на заявления киберполиции, в Сети по-прежнему можно купить паспортные данные украинцев

сегодня, 15:19
Автор:

Владимир Лавский
В телеграме продолжают продавать личные данные украинцев

По состоянию на вторник, 30 июня, в Сети по-прежнему продают личные паспортные данные миллионов украинцев. Об этом у себя на фейсбук странице сообщил один из лидеров "Украинского киберальянса" Александр Галущенко. 

"Вроде бы, всем нам говорили, что подобные каналы уже давно закрыты. И всех нашли. А этот по-прежнему работают. Или кто-то хочет немного денег насобирать? Мутная история", - написал активист. 

Кроме того, он прикрепил скриншоты с канала, который действительно работает и предлагает по акции продать персональные данные. 



Как ранее писали "Комментарии", в Европарламенте заявили о масштабной утечке персональных данных. В открытом доступе оказались данные 1,2 тыс. сотрудников и членов Европарламента, тем или иным способом утечка затронула 15 тыс. учетных аккаунтов иных специалистов по вопросам деятельности Евросоюза. С такой информацией выступил  вице-президент Европарламента по политике в области IT Марсель Колайя.

Если говорить об Украине, то в мае в Сеть были "слиты" данные 26 миллионов украинцев. 


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