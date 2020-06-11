В Украине острый дефицит медиков: каких врачей не хватает больше всего

В Украине катастрофически не хватает врачей, в частности, эпидемиологов, вирусологов и лаборантов. Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов. Штат медиков этих специализаций сейчас заполнен лишь наполовину.

Эпидемия коронавируса указала на острый дефицит медиков, которые должны противостоять вирусным угрозам. Так, в областных лабораторных центрах сейчас пустуют 48% мест врачей-эпидемиологов. Еще больше не хватает лаборантов-гигиенистов. Дефицит этих специалистов в Украине сейчас на уровне 51%. Немного лучше, по данным Минздрава, ситуация с врачами-вирусологами. Но и их тоже катастрофически не хватает. Вакантны по всей Украине 41% мест.

"Это данные профильного директората МОЗ. Скажу, что статистика неутешительна. Я дал поручение посчитать, сколько именно нужно специалистов для лечения и профилактики, а также борьбы с различными инфекционными болезнями в будущем", - написал Степанов.

В Минзраве сейчас решают, как именно будут покрывать дефицит. Среди вероятных путей решения проблемы - переучить и переквалифицировать специалистов, которые уже работают в системе здравоохранения.

"Угроза есть и будет всегда, мир это сейчас чувствует. Каждая страна должна быть готова к этой угрозе", - подытожил глава Министерства здравоохранения.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине стартовал очередной этап снятия карантинных ограничений. Теперь у украинцев появилось гораздо больше вариантов, как провести отпуск и пережить летнюю жару.

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