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В Украине острый дефицит медиков: каких врачей не хватает больше всего

Эпидемия коронавируса вскрыла острый дефицит врачей, специализирующихся на борьбе с вирусными угрозами

сегодня, 08:57
Автор:

Виолетта Комаровская
В Украине острый дефицит медиков: каких врачей не хватает больше всего

В Украине катастрофически не хватает врачей, в частности, эпидемиологов, вирусологов и лаборантов. Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов. Штат медиков этих специализаций сейчас заполнен лишь наполовину. 

Эпидемия коронавируса указала на острый дефицит медиков, которые должны противостоять вирусным угрозам. Так, в областных лабораторных центрах сейчас пустуют 48% мест врачей-эпидемиологов. Еще больше не хватает лаборантов-гигиенистов. Дефицит этих специалистов в Украине сейчас на уровне 51%. Немного лучше, по данным Минздрава, ситуация с врачами-вирусологами. Но и их тоже катастрофически не хватает. Вакантны по всей Украине 41% мест. 

"Это данные профильного директората МОЗ. Скажу, что статистика неутешительна. Я дал поручение посчитать, сколько именно нужно специалистов для лечения и профилактики, а также борьбы с различными инфекционными болезнями в будущем", - написал Степанов. 

В Минзраве сейчас решают, как именно будут покрывать дефицит. Среди вероятных путей решения проблемы - переучить и переквалифицировать специалистов, которые уже работают в системе здравоохранения. 

"Угроза есть и будет всегда, мир это сейчас чувствует. Каждая страна должна быть готова к этой угрозе", - подытожил глава Министерства здравоохранения. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине стартовал очередной этап снятия карантинных ограничений. Теперь у украинцев появилось гораздо больше вариантов, как провести отпуск и пережить летнюю жару. 


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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/photos/a.212701119272891/708590586350606/?type=3&theater
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