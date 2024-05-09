Война в Украине: о чем говорит ситуация на фронтах, какие просматриваются варианты

Ситуация на фронте остается крайне сложной для Украины. Пока партнеры тянули с помощью, а сами мы с мобилизацией, Россия поставила экономику на военные рельсы, не останавливала мобилизационные процессы, вербовала наемников, набиралась военного опыта, извлекала уроки из прошлых ошибок. Есть ряд факторов, которые могут помочь нам добиться победы, но, увы, не всё тут зависит только от нас. Тем временем оккупанты вновь облизываются на Харьков, продолжают неистово штурмовать Часов Яр и другие города Донетчины. Однако ВСУ продолжают держаться, а украинская дипломатия работать на их усиление и приближение справедливого мира. Особенности военного и дипломатического фронтов портал "Комментарии" обсудил с экспертами.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россияне наступают пока наступается

Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников акцентирует, что на Покровском направлении (бывшее Авдеевское) – ситуация критическая. Наступление врага не остановлено. Он продолжает двигаться от захваченного Очеретино по двум направлениям – в сторону Торецка и Константиновки (через Архангельское, Калиновое и так далее), а также в сторону Покровска (на села Сокол, Прогресс, с перспективой выйти на Новогородовку). Активничает противник и западнее Семеновки, в районе Уманского, имея там небольшие успехи.

"Сомневаюсь, что достаточно побитые российские войска, уже задействовавшие резервы, дойдут даже до Новогродовки. Они наступают пока наступается... Не более. Впрочем, это война, тут всё может быть", – отмечает эксперт.

По его словам, на Кураховском (бывшее Марьинское) направлении противник пытается продвинуться в сторону сел Парасковеевка и Константиновка, выйти к Карловке, где у нас достаточно мощные укрепления.

которая возле разрушенной Марьинки", – рассказывает Богдан Мирошников. "Потеря Нетайлового грозит тем, что враг может выйти на север Невельского. И тогда нам придется отойти, давая россиянам оперативное пространство в сторону северо-восточных окраин Красногоровки

Он уверяет, что в районе Часов Яра, на севере Донетчины, ситуация более-менее контролируемая. Да, там идут тяжелые бои. Но наши воины держат плотную оборону.

или того же Купянска (с целью зайти в наши тылы). Но думаю, что они предпочтут действовать в приграничье, не рискуя заходить вглубь Украины, где могут быть разбиты", – размышляет эксперт. "Что касается возможного наступления на Харьков – у россиян недостаточно сил для полноценной операции. Они способны разве что на рейдовые действия, двинувшись от своих границ как в сторону Харькова, так и в сторону Сум

На Работинском, Временском, Угледарском направлениях оккупанты пытаются давить, иногда продвигаются на 100-200 метров, но это точно не то, на что они рассчитывали, считает Богдан Мирошников. Куда опаснее, акцентирует он, для нас ситуация возле Кисловки и Котляровки (Харьковщина), недавно захваченных россиянами. Те сейчас пытаются двигаться в сторону Песчаного, которое нам надо обязательно удержать.

Что касается нашего плацдарма в районе Крынок и в целом по ситуации на левобережье Херсонской области, то там мы не только отбиваемся, но даже пытаемся занимать определенные участки, поделился эксперт.

Но, если туда не приедет Китай, смысла в этом мероприятии особо не будет. Возможно, мы перетянем на свою сторону некоторые колеблющиеся страны. Но реально надавить на РФ может лишь Китай. Есть надежда на Индию, которая сейчас пытается уйти от российского влияния, в том числе в военном плане. Она переходит на западную технику, отказалась от поставок из РФ систем С-400. Но я сомневаюсь, что Индия прямо встанет на нашу сторону. Скорее продолжит сохранять нейтралитет, торгуя с РФ и помогая Украине в гуманитарном плане", – отмечает Богдан Мирошников. "Касательно дипломатических фронтов – идет активная подготовка к саммиту в Швейцарии на основании украинской формулы мира

Он уверен, что нам следует активизировать усилия по получению следующего масштабного пакета помощи от США. Тот, что был проголосован (в районе 61 млрд долларов) охватывает текущий год и немного – следующий. А нам нужно планировать наперед, поясняет эксперт. Чтоб еще в этом году иметь понимание ситуации. Впрочем, скорее всего, прояснится она уже после инаугурации нового президента США.

"В данный же момент осваиваем уже выделенную помощь от американцев и европейцев. Важно, чтоб к нам быстрее попали самолеты F-16, затяжка с которыми уже переходит все рамки. Будь у нас современная авиация, были бы живы многие наши воины, да и гражданские тоже", – резюмирует Богдан Мирошников.

Идет постоянное укрепление и реформирование армии

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль поделилась таким комментарием:

Тогда как РФ старается всячески сорвать этот саммит. Но демократический мир объединяется уже не только ради победы Украины, но и ради глобальной безопасности в целом. Ведь понятно, что РФ превратилась в глобальную угрозу. Особенно для стран, с ней граничащих". "Украина полным ходом готовится к проведению первого иннаугурационного саммита мира, который состоится в середине июня в Швейцарии

По словам эксперта, Украина становится флагманом глобальной безопасности. Российская агрессия против нашей страны показала остальным, что следует укреплять свою обороноспособность. НАТО пополнилось Финляндией и Швецией, есть инициатива относительно создания всех стран ЕС для создания общих сил ПВО.

На печальном примере Украины, которая переживает удары с воздуха, моря и суши, делаются определенные выводы, строятся тактики и стратегии более эффективной обороны, подчеркивает Катерина Коваль.

Ранее подобные мы подписали с девятью странами, но у каждого такого документа — свои особенности. Надеемся, что украино-американское окажется очень мощным", – отмечает эксперт. "Продолжаются переговоры с США касательно соглашения о безопасности

Она акцентирует, что идет постоянное укрепление и реформирование армии. Кроме того, представители нашего ВПК активно ведут работу с другими странами относительно совместного производства вооружений, боеприпасов, военной техники.

"Продолжается помощь военными пакетами от стран демократического мира. В том числе — путем закупки ими вооружения и амуниции у украинских производителей. Это повышает нашу обороноспособность и помогает экономики", – поясняет Катерина Коваль.

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