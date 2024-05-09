Война в Украине: о чем говорит ситуация на фронтах, какие просматриваются варианты

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Кравцев Сергей
Ситуация на фронте остается крайне сложной для Украины. Пока партнеры тянули с помощью, а сами мы с мобилизацией, Россия поставила экономику на военные рельсы, не останавливала мобилизационные процессы, вербовала наемников, набиралась военного опыта, извлекала уроки из прошлых ошибок. Есть ряд факторов, которые могут помочь нам добиться победы, но, увы, не всё тут зависит только от нас. Тем временем оккупанты вновь облизываются на Харьков, продолжают неистово штурмовать Часов Яр и другие города Донетчины. Однако ВСУ продолжают держаться, а украинская дипломатия работать на их усиление и приближение справедливого мира. Особенности военного и дипломатического фронтов портал "Комментарии" обсудил с экспертами.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников акцентирует, что на Покровском направлении (бывшее Авдеевское) – ситуация критическая. Наступление врага не остановлено. Он продолжает двигаться от захваченного Очеретино по двум направлениям – в сторону Торецка и Константиновки (через Архангельское, Калиновое и так далее), а также в сторону Покровска (на села Сокол, Прогресс, с перспективой выйти на Новогородовку). Активничает противник и западнее Семеновки, в районе Уманского, имея там небольшие успехи.
По его словам, на Кураховском (бывшее Марьинское) направлении противник пытается продвинуться в сторону сел Парасковеевка и Константиновка, выйти к Карловке, где у нас достаточно мощные укрепления.
Он уверяет, что в районе Часов Яра, на севере Донетчины, ситуация более-менее контролируемая. Да, там идут тяжелые бои. Но наши воины держат плотную оборону.
На Работинском, Временском, Угледарском направлениях оккупанты пытаются давить, иногда продвигаются на 100-200 метров, но это точно не то, на что они рассчитывали, считает Богдан Мирошников. Куда опаснее, акцентирует он, для нас ситуация возле Кисловки и Котляровки (Харьковщина), недавно захваченных россиянами. Те сейчас пытаются двигаться в сторону Песчаного, которое нам надо обязательно удержать.
Что касается нашего плацдарма в районе Крынок и в целом по ситуации на левобережье Херсонской области, то там мы не только отбиваемся, но даже пытаемся занимать определенные участки, поделился эксперт.
Он уверен, что нам следует активизировать усилия по получению следующего масштабного пакета помощи от США. Тот, что был проголосован (в районе 61 млрд долларов) охватывает текущий год и немного – следующий. А нам нужно планировать наперед, поясняет эксперт. Чтоб еще в этом году иметь понимание ситуации. Впрочем, скорее всего, прояснится она уже после инаугурации нового президента США.
Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль поделилась таким комментарием:
По словам эксперта, Украина становится флагманом глобальной безопасности. Российская агрессия против нашей страны показала остальным, что следует укреплять свою обороноспособность. НАТО пополнилось Финляндией и Швецией, есть инициатива относительно создания всех стран ЕС для создания общих сил ПВО.
На печальном примере Украины, которая переживает удары с воздуха, моря и суши, делаются определенные выводы, строятся тактики и стратегии более эффективной обороны, подчеркивает Катерина Коваль.
Она акцентирует, что идет постоянное укрепление и реформирование армии. Кроме того, представители нашего ВПК активно ведут работу с другими странами относительно совместного производства вооружений, боеприпасов, военной техники.
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