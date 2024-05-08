Ситуация самая трудная с начала войны: офицер назвал главное преимущество врага

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Марьян Ощановский
Сейчас ситуация на фронте едва ли не самая угрожающая с начала полномасштабной войны, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
РФ продолжает наступление. Фото из открытых источников
Максим Жорин отметил, что россияне готовятся к наступлению, хотя точные их планы неизвестны. Он предположил, что оккупанты могут наступать на Харьков, на Донбассе или на юге, а, возможно, сразу на всех направлениях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российских школьников заставили смотреть так называемую инаугурацию диктатора РФ Владимира Путина. Российские образовательные учреждения массово отчитывались в соцсетях о пересмотре учащимися прямой трансляции церемонии вступления российского диктатора на главную должность в Кремле. Как известно, 7 мая в Москве прошла "инаугурация" Владимира Путина, который в пятый раз возглавил РФ.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается достичь большей субъектности для Европы, чтобы не быть на одной из сторон в противостоянии США и Китая, считает политолог Игорь Чаленко. "Макрон хочет стать лидером нового полюса в геополитике. Французский лидер пытается выделить Европу в территориальном измерении, которая будет иметь свою отдельную позицию. Поэтому он активно работает над темой стратегической автономии Европы. В то же время Макрон боится возможного конфликта между Китаем и США и пытается вместе с Европой. выйти из этого поезда", — заявил политолог.
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