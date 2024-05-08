Ситуация самая трудная с начала войны: офицер назвал главное преимущество врага

Сейчас ситуация на фронте едва ли не самая угрожающая с начала полномасштабной войны, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

РФ продолжает наступление. Фото из открытых источников

"В 2022 году мы увидели несовременную российскую армию, "чмонь" и недостаточное количество офицеров с боевым опытом. Но сегодня перед нами уже совсем другая армия, потому что враг учится и развивается. В то же время мы потеряли много времени, тянули с мобилизацией, тогда как враг готовился к новому этапу продвижения войск", — подчеркнул майор ВСУ.

Максим Жорин отметил, что россияне готовятся к наступлению, хотя точные их планы неизвестны. Он предположил, что оккупанты могут наступать на Харьков, на Донбассе или на юге, а, возможно, сразу на всех направлениях.

"Уверен, что со всем этим можем справиться. Военные готовятся, делают и будут делать все, что в пределах наших возможностей. Но хочется, чтобы вся страна была привлечена и готовилась", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российских школьников заставили смотреть так называемую инаугурацию диктатора РФ Владимира Путина. Российские образовательные учреждения массово отчитывались в соцсетях о пересмотре учащимися прямой трансляции церемонии вступления российского диктатора на главную должность в Кремле. Как известно, 7 мая в Москве прошла "инаугурация" Владимира Путина, который в пятый раз возглавил РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается достичь большей субъектности для Европы, чтобы не быть на одной из сторон в противостоянии США и Китая, считает политолог Игорь Чаленко. "Макрон хочет стать лидером нового полюса в геополитике. Французский лидер пытается выделить Европу в территориальном измерении, которая будет иметь свою отдельную позицию. Поэтому он активно работает над темой стратегической автономии Европы. В то же время Макрон боится возможного конфликта между Китаем и США и пытается вместе с Европой. выйти из этого поезда", — заявил политолог.

