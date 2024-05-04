Может ли саммит в Швейцарии принести мир в Украину: какой ключевой вопрос для Киева

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках первого саммита мира, который состоится в середине июня в Швейцарии, планируется поднять блоки энергетической и ядерной безопасности; свободного судоходства (разблокирование Черного и Азовского морей), а также гуманитарный трек (обмен "всех на всех" и возвращение украинских детей, депортированных в Россию). По словам Зеленского, если все участники саммита поддержат эти вопросы, далее будут детальные наработки – и их решения с российской стороной при посредничестве союзников. При этом из России продолжают звучать неадекватные заявления касательно этого саммита, а участие в нем Китая остается под вопросом. Что важного может произойти на саммите? Способны ли его решения реально повлиять на ход российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мирный саммит в Швейцарии. Фото: из открытых источников

Это долгая история, требующая многих раундов

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье), политический аналитик Виталий Кулик считает главной интригой – будут ли на саммите в Швейцарии китайцы. А, если будут – в каком виде.

Из Пекина неоднократно шли сигналы, что их мирный план кажется им более реалистичным, чем формула Зеленского и мирный саммит в Швейцарии", – напоминает эксперт. "Это важно, потому что Китай долгое время держался в стороне от переговоров по формуле Зеленского. К встрече в Швейцарии относился прохладно (в силу разных обстоятельств). Американцы недавно заявили, что не видят готовности Китая входить в этот переговорный трек

Соответственно, продолжает он, надо понимать, какая будет архитектура этих переговоров. Кто примет в них участие.

"Это первый важный момент, – поясняет Виталий Кулик. – Второй – что будет положено в основание гипотетических договоренностей. Или это будет только по российско-украинской войне, или (на чём бы я настаивал, что бы продвигал) – некий конспект будущего миропорядка, новой системы безопасности, сдерживания, противодействия возникновению военных конфликтов".

То есть, акцентирует эксперт, речь о новых правилах мировой безопасности. При таком раскладе "украинский кейс" может быть реализуем как некая частность при достижении главных позиций мировых игроков. Даже без России, которую потом заставят выполнить эти общие правила, включая условия по Украине.

По словам Виталия Кулика, это долгая история, требующая многих раундов, понимания всех сторон, что размораживание любых конфликтов не приведет к достижению ожидаемых теми, кто это делает, результатов. Лишь усложнит и без того сложную геополитическую ситуацию.

Такие переговоры, поясняет он, требуют от центров силы, чтобы регионы, опекаемые ими, противодействовали распространению новых фронтов, а не играли в их распространение. Не провоцировали новые войны, не пытались силой решить межгосударственные конфликты, в том числе с помощью прокси.

Эксперт считает, что для начала такого диалога пока обстоятельства не созрели. Потому в Швейцарии мы, скорее всего, увидим гибрид. А именно:

– попытку изложить свое видение нового миропорядка разными сторонами;

– попытку вмонтировать в это украинский вопрос;

– начало переговорного трека, предусматривающего карты достижения перемирия в Украине (но это может быть растянуто во времени).

"Думаю, что до конца года каких-то конкретных результатов переговоры не дадут. Будут разные треки, которые со временем способны сойтись в одной точке. Украина и Россия пока считают, что на поле боя еще можно достичь выгодной переговорной позиции. Соответственно, не будут идти на некие обязывающие для себя вещи, тем более – фиксировать их на бумаге. Украина имеет печальный опыт Минских соглашений, попытку навязать нам Стамбульские. Ни к чему хорошему это не приводило. Россия постоянно нарушает договоренности. Так что параллельно с неким переговорным процессом в многостороннем формате будут продолжаться боевые действия в Украине – разной степени интенсивности", – прогнозирует Виталий Кулик.

А вот, когда Москва и Киев поймут, что аргументы на поле боя исчерпались, что в достаточном объеме Россию уже не поддержит Китай, а Украину – Запад, тогда возможна некая подвижка к сухому остатку в виде документа о мире или перемирии, считает эксперт.

Но всегда есть "черные лебеди", обстоятельства, которые могут внезапно разрушить те или иные геополитические комбинации, подчеркивает он.

Такой результат позволил бы нам всегда вернуться к возврату своих территорий", – заключает Виталий Кулик. "Если Киеву удастся на своей формуле признания территориальной целостности и не признания любых территориальных уступок (согласно Уставу ООН) сконцентрировать позицию не только своих партнеров и союзников в виде западных стран, но и страны Глобального Юга, то я буду считать, что в Швейцарии нам удалось достичь некого хорошего результата. На этом уже можно строить канву для возможных будущих переговоров. Без признания "реалий на земле", как говорит Москва

Нам важны не так соглашения, как гарантии их выполнения

Политический эксперт Сергей Таран рассуждает так:

Но такие переговоры теоретично вероятны лишь, если на саммите выработают совместную платформу для стран Запада (возможно, для ключевых представителей Глобального Юга), на основании которой можно о чем-то говорить с РФ. Конечно, Украина не будет сама садиться за стол переговоров с агрессором (и об этом уже дали понять у Зеленского ). Действовать станут через посредников". "Примечательно, что, говоря о подготовке саммита в Швейцарии, впервые с осени 2022 года представители украинской власти заявили, что не исключают переговоров с РФ после него

По мнению эксперта, нам важно не столько, что будет в итоге предложено в неких соглашениях, сколько – получить мощные гарантии выполнения договоренностей. Ведь Россия, как правило, не придерживается того, о чем заключаются соглашения.

"Ключевым вопросом станет получение гарантий, что пауза в войне (а пока речь пойдет лишь об этом) будет достаточно длительной. Для этого нам и нужны соответствующие гарантии", – поясняет Сергей Таран.

Лучшими гарантиями, считает он, стало бы вступление Украины в НАТО. Пусть не сразу всей страной в международного признанных границах. Начать можно с части, подконтрольной Киеву. А потом, когда созреют геополитические условия – и остальных наших территорий.

"Это, понято, затянуло бы конфликт на годы. Мы ведь никогда не признаем потерю своих территорий. Но это дало бы паузу в боевых действиях. Что позволило бы нам перевооружиться, провести необходимые реформы, а также при помощи партнеров восстановиться и создать такие вооруженные силы, которые сделали бы невозможным быстрое возобновление войны со стороны России", – считает эксперт.

Гарантиями, по мнению Сергея Тарана, также теоретически могла бы стать интеграции нашего военно-промышленного комплекса в ВПК стран Запада; размещение на украинской территории военных баз отдельных стран НАТО. Тех же французов, тем более, что Макрон уже заявлял о готовности отправить сюда свои войска.

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