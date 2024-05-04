Может ли саммит в Швейцарии принести мир в Украину: какой ключевой вопрос для Киева

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках первого саммита мира, который состоится в середине июня в Швейцарии, планируется поднять блоки энергетической и ядерной безопасности; свободного судоходства (разблокирование Черного и Азовского морей), а также гуманитарный трек (обмен "всех на всех" и возвращение украинских детей, депортированных в Россию). По словам Зеленского, если все участники саммита поддержат эти вопросы, далее будут детальные наработки – и их решения с российской стороной при посредничестве союзников. При этом из России продолжают звучать неадекватные заявления касательно этого саммита, а участие в нем Китая остается под вопросом. Что важного может произойти на саммите? Способны ли его решения реально повлиять на ход российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Мирный саммит в Швейцарии. Фото: из открытых источников
Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье), политический аналитик Виталий Кулик считает главной интригой – будут ли на саммите в Швейцарии китайцы. А, если будут – в каком виде.
Соответственно, продолжает он, надо понимать, какая будет архитектура этих переговоров. Кто примет в них участие.
То есть, акцентирует эксперт, речь о новых правилах мировой безопасности. При таком раскладе "украинский кейс" может быть реализуем как некая частность при достижении главных позиций мировых игроков. Даже без России, которую потом заставят выполнить эти общие правила, включая условия по Украине.
По словам Виталия Кулика, это долгая история, требующая многих раундов, понимания всех сторон, что размораживание любых конфликтов не приведет к достижению ожидаемых теми, кто это делает, результатов. Лишь усложнит и без того сложную геополитическую ситуацию.
Такие переговоры, поясняет он, требуют от центров силы, чтобы регионы, опекаемые ими, противодействовали распространению новых фронтов, а не играли в их распространение. Не провоцировали новые войны, не пытались силой решить межгосударственные конфликты, в том числе с помощью прокси.
Эксперт считает, что для начала такого диалога пока обстоятельства не созрели. Потому в Швейцарии мы, скорее всего, увидим гибрид. А именно:
– попытку изложить свое видение нового миропорядка разными сторонами;
– попытку вмонтировать в это украинский вопрос;
– начало переговорного трека, предусматривающего карты достижения перемирия в Украине (но это может быть растянуто во времени).
А вот, когда Москва и Киев поймут, что аргументы на поле боя исчерпались, что в достаточном объеме Россию уже не поддержит Китай, а Украину – Запад, тогда возможна некая подвижка к сухому остатку в виде документа о мире или перемирии, считает эксперт.
Но всегда есть "черные лебеди", обстоятельства, которые могут внезапно разрушить те или иные геополитические комбинации, подчеркивает он.
Политический эксперт Сергей Таран рассуждает так:
По мнению эксперта, нам важно не столько, что будет в итоге предложено в неких соглашениях, сколько – получить мощные гарантии выполнения договоренностей. Ведь Россия, как правило, не придерживается того, о чем заключаются соглашения.
Лучшими гарантиями, считает он, стало бы вступление Украины в НАТО. Пусть не сразу всей страной в международного признанных границах. Начать можно с части, подконтрольной Киеву. А потом, когда созреют геополитические условия – и остальных наших территорий.
Гарантиями, по мнению Сергея Тарана, также теоретически могла бы стать интеграции нашего военно-промышленного комплекса в ВПК стран Запада; размещение на украинской территории военных баз отдельных стран НАТО. Тех же французов, тем более, что Макрон уже заявлял о готовности отправить сюда свои войска.
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