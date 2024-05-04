Politico заявляет, что Украина готова сесть за стол переговоров с РФ, если бы не одно "но"

В ожидании саммит мира, который должен пройти в Швейцарии, тема возможных переговоров Украины и России существенно активизировалась. Как передает портал "Комментарии", издание "Politico" собрало мнения украинских чиновников, которые заявляют, что готовы пойти на переговоры с РФ, но смущает то, что страна-агрессор, как это уде было ранее не будет придерживаться достигнутых договорённостей.

Переговоры. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, в последние дни проект соглашения 2022 года стал предметом большого интереса со стороны ученых и СМИ. Многие издания изучили 17-страничный проект и пришли к различным выводам.

По словам бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, страна вела переговоры в 2022 году с позиции крайней слабости, в то время как западные державы раздумывали над тем, как поддержать Украину, и обсуждали, что поставлять Киеву в плане систем вооружения.

Но прежде всего Резников и другие украинские чиновники, участвовавшие в переговорах – среди них глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк – сомневались в искренности Кремля и в том, что он ведет переговоры добросовестно. Это был скептицизм, отточенный за сотни часов, проведенных ими в общении с российскими чиновниками перед началом войны в феврале 2022 года.

"Они могут подписывать документы, но соблюдают ли они договоренности — это уже другой вопрос…", — говорит Резников.

"Мы бы снова сели за стол переговоров в один момент, если бы агрессор был готов, действительно готов, договориться о справедливом мире — но только не об их версии мира", — отметил Андрей Ермак.

Как и Резников, Ермак опасается, что Украина будет придерживаться сделанных уступок, а Россия будет изворачиваться и отказываться выполнять достигнутые договоренности.

Авторы материала отмечают, украинские чиновники говорят, что для российского лидера переговоры — это еще одно оружие. Оно используется для того, чтобы отвлечь, затянуть время, дать возможность маневрировать и заманить в ловушку.

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