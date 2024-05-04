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У Зеленского рассказали, что передадут России после саммита мира в Швейцарии

На Банковой считают, что после саммита мира Россия получит переговорную позицию

сегодня, 11:00 comments1420
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страны, которые примут участие в Глобальном саммите мира 15-16 июня в Швейцарии, выработают совместную переговорную позицию и передадут ее России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило издание Deutsche Welle со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

У Зеленского рассказали, что передадут России после саммита мира в Швейцарии

Офис президента. Фото: Украинская правда

"Украина и Швейцария организуют саммит мира, на котором уважающие международное право и устав ООН страны мира должны выработать общую переговорную позицию и передать ее России. Это и станет первым шагом к справедливому миру", – заявил Сергей Никифоров.

Так спикер прокомментировал слова заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадима Скибицкого по поводу переговоров с РФ. 2 мая Скибицкий в интервью The Economist заявил, что не видит возможности для Украины выиграть войну на поле боя. По его словам, даже если бы Силы обороны смогли отбросить российские силы на международно признанные границы Украины, это бы не прекратило войну. Представитель разведки отметил, что такие войны могут закончиться только договорами.

Читайте также на портале "Комментарии" — первый саммит мира пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, саммит (к участию в котором приглашены главы государств и правительств со всех континентов) станет платформой обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины в соответствии с уставом ООН и нормами международного права. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что этот саммит пройдет без России, но после него она может стать частью переговоров. О чем говорят данные заявления? Какие ожидания от грядущего саммита? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.dw.com/uk/op-peregovornu-poziciu-viznacatimut-v-cervni-sob-peredati-rf/a-68988829
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