В Силах обороны сообщили о прорыве россиян: на каком направлении

Украинские силы смогли заблокировать прорыв россиян в Красногоровке Донецкой области. В настоящее время силы обороны полностью держат населенный пункт под огневым контролем.



Россияне прорвали фронт, но были заблокированы украинскими силами. Фото из открытых источников

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире Армия TV рассказал о ситуации на фронте, в частности, прорыве российской армии в Красногоровку.

"Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в том числе 59 бригады, враг был блокирован и он пока находится там", — сказал Волошин.

Несмотря на порыв россиян, благодаря действиям украинских военных они отрезаны от поставок ресурсов.

"Наши защитники полностью держат под огневым контролем и Красногоровку и окрестности населенного пункта. За минувшие сутки защитники уничтожили около 30 врагов на подходах к Красногоровке", — подчеркнул спикер ОСУВ "Хортица".

По словам Волошина, россияне также проводят малыми группами штурмы в районе поселка Неталово, куда заходят малыми группами. Кроме того, российская армия пытается штурмовать восточную часть Первомайского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкие СМИ подсчитали количество танков Leopard 1, полученных Украиной. Кроме того, они выяснили, сколько германских танков будет отправлено в Украину до конца года.

Также "Комментарии" писали об отчете международных экспертов по применению химического оружия в Украине. Несмотря на заявления Украины и США с доказательствами применения химического оружия, международная организация указала, что они "недостаточно обоснованы".