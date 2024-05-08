Российский "ударный кулак" во Времени Яр будет готов уже к концу недели: что известно о ва-банке РФ

Российские захватчики, не имея до 7 мая – до дня инаугурации Путина – достойного результата на передовой, двинулись в ва-банк на Часо-Яровском направлении , положение здесь затруднено, информирует военно-политический эксперт Александр Коваленко.

Бои за город Часов Яр (фото из открытых источников)

Как утверждает Коваленко, российская армия параллельно с ближними боями начала формировать ударную группу в тыловой зоне для начала штурма города.

Главный удар, утверждает Коваленко, вероятнее всего, будет проходить в обход Ивановского — через Северский Донец. Первые подразделения будут готовы к концу уже на этой неделе.

Будущее наступление на Времен Яр Коваленко прогнозирует во второй половине мая — несколько раньше.

При этом первые штурмовые группы станут, скорее всего, просто "мясом" для разведки боем.

"Наступает сложный период, который (защитникам) предстоит выстоять непомерными силами и непомерной ценой", – предупреждает Коваленко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военный рассказал о плане России захватить Часов Яр . Россияне постоянно давят в двух направлениях близ Временного Яра, чтобы применить тактику "клещей" для захвата украинского города, считает украинский военный из 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Станислав Бунятов рассказывает, что российская армия пытается частично окружить Часов Яр по двум направлениям. По словам военного, россияне после этого будут пытаться выровнять линию фронта и преодолеть основную защиту для входа во Временный Яр.

Несмотря на это, военный считает, что при правильной расстановке сил и средств ВСУ, российская армия не сможет зайти за канал, где у Украины есть фортификационные сооружения и установила контроль FPV-дронами.

