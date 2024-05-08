Россия способна вести пограничные бои в двух украинских областях: какие планы у Кремля

Сейчас у РФ нет достаточных сил, чтобы наступать на Харьков и Сумы, но враг способен вести пограничные бои.

РФ может вести пограничные бои в двух украинских областях (фото из открытых источников)

Об этом заявил экс-замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны, генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос. По его словам, захватчик держит в Брянской, Белгородской и Курской областях силы и средства на уровне 50 тысяч.

"Им этого явно недостаточно для начала наступательных действий. Однако это может дать противнику возможность ведения пограничных боев с целью оттягивания наших сил и средств от российско-украинского фронта. Это они делают достаточно эффективно", — сообщил он во время эфира на Эспрессо .

Генерал говорит, что на других участках фронта ситуация достаточно сложная, потому что россияне создали большое преимущество в артиллерии и численности, еще господствующих в воздухе.

"Одна из главных задач, которую украинская власть должна решать, — не только обеспечение необходимого количества оружия для наших ребят на переднем крае, но и обеспечение людьми, которые могли бы изменить бойцов в окопах", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, реальн ли сценарий захвата Харькова . Будущее наступление российских оккупационных войск на Харьков и Сумы, о чем пишут западные СМИ, невозможно по объективным причинам, пояснил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

Как заявил полковник в интервью Obozrevatel, РФ не будет начинать масштабные боевые действия в новом направлении, пока полностью не оккупируют украинские территории, вписавшиеся в российскую конституцию (Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую, — ред.).

При этом военный уверен, что развертывание группировки на границе Харьковской и Сумской областей нужно захватчикам еще и для того, чтобы "связать" наши войска на этом направлении, чтобы ВСУ не смогли перебрасывать подкрепления в Донецкую и Луганскую области.

