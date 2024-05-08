Что должна сделать Украина, чтобы добиться победы в войне с РФ: Насколько это реально

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Ткачик Олеся
Как отметил Виктор Андрусив, необходимо понимать, что любой из победных сценариев должен иметь некоторые компоненты, соблюдение которых и приведет к успеху. По мнению эксперта, есть четыре таких компонента.
Война в Украине
Во-первых, по его словам, должен быть высокий боевой дух. По его словам, поражение начинается именно в голове, и как только боец начинает предполагать, что он может проиграть, он непременно проиграет. По его словам, сейчас происходит падение морального духа, но это можно остановить, изменив информационную политику.
Во-вторых, составной частью нашего успеха, считает Андрусив, является мобилизация дополнительных 200 тысяч военных. При этом, по его мнению, эта мобилизация нужна для обороны, чтобы остановить захватчиков на год или два, а не для отвоевывания новых территорий.
В-третьих, добавил Андрусив, нужно, чтобы стабильно шла помощь от Запада, чтобы прекратились все политические игры и Силы обороны, наконец получили все то, что им необходимо.
И, в-четвертых, необходимо вводить против террористической России реально эффективные санкции, а также ввести вторичные санкции против Китая и Индии.
Как отметил Андрусив, при соблюдении всех этих четырех условий Украина может рассчитывать на победный сценарий. Его суть состоит в отражении большого наступления оккупантов и нанесению противнику больших потерь. После этого Силы обороны не должны сразу переходить в контрнаступление, а сосредоточиться на уничтожении оккупантов на линии столкновения.
Только при этих условиях, отметил эксперт, через 2-3 года в террористической России придет крах.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас фронт никак не может дождаться оружия, которое должно поступить от Запада.
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Донбас
сегодня, 14:36
Народ должен повесить этих проклятых зеленых выблядков разворовывающих помощь. Но наш народ - амебы, на майдан только за деньги выходит, а на свои жизни ему насрать. Поэтому эти выблядки всех могилизируют.