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Что должна сделать Украина, чтобы добиться победы в войне с РФ: Насколько это реально

Украина может добиться победы в войне с Россией, но если будут выполнены четыре условия, считает политолог Виктор Андрусив. Среди этих условий высокий боевой дух, мобилизация, поддержка партнеров и эффективные санкции против РФ

сегодня, 13:55
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Виктор Андрусив, необходимо понимать, что любой из победных сценариев должен иметь некоторые компоненты, соблюдение которых и приведет к успеху. По мнению эксперта, есть четыре таких компонента.

Что должна сделать Украина, чтобы добиться победы в войне с РФ: Насколько это реально

Война в Украине

Во-первых, по его словам, должен быть высокий боевой дух. По его словам, поражение начинается именно в голове, и как только боец начинает предполагать, что он может проиграть, он непременно проиграет. По его словам, сейчас происходит падение морального духа, но это можно остановить, изменив информационную политику.

Во-вторых, составной частью нашего успеха, считает Андрусив, является мобилизация дополнительных 200 тысяч военных. При этом, по его мнению, эта мобилизация нужна для обороны, чтобы остановить захватчиков на год или два, а не для отвоевывания новых территорий.

В-третьих, добавил Андрусив, нужно, чтобы стабильно шла помощь от Запада, чтобы прекратились все политические игры и Силы обороны, наконец получили все то, что им необходимо.

И, в-четвертых, необходимо вводить против террористической России реально эффективные санкции, а также ввести вторичные санкции против Китая и Индии.

Как отметил Андрусив, при соблюдении всех этих четырех условий Украина может рассчитывать на победный сценарий. Его суть состоит в отражении большого наступления оккупантов и нанесению противнику больших потерь. После этого Силы обороны не должны сразу переходить в контрнаступление, а сосредоточиться на уничтожении оккупантов на линии столкновения.

"Цель: продолжать наносить потери, даже если они перестают атаковать, но не нести потери самим. Параллельно с этим опустить вместе с Западом реальный железный занавес. Изоляция Путина должна стать тотальной", -
заявил Андрусив.

Только при этих условиях, отметил эксперт, через 2-3 года в террористической России придет крах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас фронт никак не может дождаться оружия, которое должно поступить от Запада.




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Источник: https://t.me/victor_andrusiv
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Донбас

сегодня, 14:36

Народ должен повесить этих проклятых зеленых выблядков разворовывающих помощь. Но наш народ - амебы, на майдан только за деньги выходит, а на свои жизни ему насрать. Поэтому эти выблядки всех могилизируют.


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