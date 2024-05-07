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Стало известно, почему оружие, которое обещали Украине, очень долго не поступает на фронт

Одной из самых больших проблем Украины является поставка оружия от западных союзников, речь идет о сроках этих поставок, отмечает политолог Петр Олещук. Он объяснил, почему обещанное оружие так долго не может дойти до фронта

сегодня, 17:31 comments2181
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Петр Олещук, одной из самых больших проблем Украины являются сроки поставки оружия от западных союзников в Украину, и об этом, в частности, говорили и на Ставке.

Стало известно, почему оружие, которое обещали Украине, очень долго не поступает на фронт

Оружие для Украины

По его словам, украинцы думают, что оружие уже вот-вот будет в Украине, однако на самом деле вопрос с поставками работает не так.

"В реальности есть много препятствий на пути между оружием и Украиной. В "цивилизованном мире" все не так просто. Это в рамках "оси зла" Ким Чен Ын и Кин Чен Ий могут встретиться и за день решить все вопросы",
– отметил эксперт.

Как отметил Олещук, в случае "западных партнеров" Украины все не так просто, и первое препятствие, которое необходимо преодолеть, это политический барьер, который заключается в представлении о "допустимости" или "недопустимости" той или иной помощи в противостоянии Украины ядерной российской империи. 

"Кстати, подход "давать Украине столько, чтобы иметь возможность отражать российские наступления, но не наступать самим" озвучил еще в 2014 году Бжезинский, которого у нас почему-то до сих пор считают "антироссийским ястребом". Запрет бить американским оружием по российской территории тоже озвучивал он 10 лет назад. Как и "понимание" того, что "россияне не могут признать потерю Украины",
– подчеркнул политолог.

При этом Олещук считает, что эти "красные линии" настолько глубоки, что они до сих пор работают. А страна-террористы пытается их укрепить с помощью очередного ядерного шантажа.

"Но даже если политические ограничения не стратегические, то они могут быть сформированы электоральным процессом демократических стран, где всегда найдется политик, призывающий к "пониманию" с этим "приятным бункерным дедом". Они же точно "не хотят ничего плохого",
– говорит политолог.

По его мнению, если же справиться с любыми политическими барьерами, то начинают работать бюрократические ограничения. Заключение многочисленных контактов и все это документальное оформление часто занимает на Западе очень много времени. А потом может оказаться, говорит Олещук, что нужно что-то изготовить, потому что часто "чудо-оружие", торжественно обещаемое западными партнерами украинцам, существует только в виде прототипов. Надо теперь напрямую что-то выработать, и это тоже требует времени.

"Далее в дело вступает логистика… Так что не надо удивляться, что между "анонсом" помощи и ее поступлением может проходить очень много времени. Одна проблема – враг почему-то ждать ничего не хочет",
– подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин действительно не планирует ждать и уже имеет план по Украине на лето и осень.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02rTkmR2XWTAhThkdm76m31j97L45vYMCXKw4FPjfDnoRRoDDAjE9mVPXEiT5zSQd9l&id=100000541433652
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