Стало известно, почему оружие, которое обещали Украине, очень долго не поступает на фронт

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Ткачик Олеся
Как отметил Петр Олещук, одной из самых больших проблем Украины являются сроки поставки оружия от западных союзников в Украину, и об этом, в частности, говорили и на Ставке.
Оружие для Украины
По его словам, украинцы думают, что оружие уже вот-вот будет в Украине, однако на самом деле вопрос с поставками работает не так.
Как отметил Олещук, в случае "западных партнеров" Украины все не так просто, и первое препятствие, которое необходимо преодолеть, это политический барьер, который заключается в представлении о "допустимости" или "недопустимости" той или иной помощи в противостоянии Украины ядерной российской империи.
При этом Олещук считает, что эти "красные линии" настолько глубоки, что они до сих пор работают. А страна-террористы пытается их укрепить с помощью очередного ядерного шантажа.
По его мнению, если же справиться с любыми политическими барьерами, то начинают работать бюрократические ограничения. Заключение многочисленных контактов и все это документальное оформление часто занимает на Западе очень много времени. А потом может оказаться, говорит Олещук, что нужно что-то изготовить, потому что часто "чудо-оружие", торжественно обещаемое западными партнерами украинцам, существует только в виде прототипов. Надо теперь напрямую что-то выработать, и это тоже требует времени.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин действительно не планирует ждать и уже имеет план по Украине на лето и осень.
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