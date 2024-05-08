Синегубов насторожил прогнозами и заявлениями о возможной эвакуации жителей Харькова

Российские захватчики сейчас занимаются созданием группировки войск в Курской области, которые будут применяться для нападения на Харьков. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Олег Синегубов

При этом чиновник сообщил, что оккупанты возобновили активные штурмовые действия на восточном направлении Харьковской области. Впрочем, по его словам, захватчики не имеют успехов на этом направлении.

"Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть",

– подчеркнул глава Харьковской ОВА и добавил, что властями уже разработан план вероятной эвакуации жителей Харькова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что волонтер Роман Доник сообщил о распространяющихся по Харькову сплетнях. Их суть в том, что Олег Синегубов на различных совещаниях и оперативках рекомендует служащим вывозить своих родственников из города. Впрочем, впоследствии в Харьковской ОВА это заявление опровергли.

Кроме того, известно, что россияне не отказались от идеи захватить Харьков, однако этого сделать не могут, поскольку не собрали для этого нужной группировки. Именно поэтому сейчас они разрушают город и делают все для того, чтобы жители покинули свои дома и убежали на запад страны или за границу. Местные депутаты считают, что таким образом оккупанты хотят превратить Харьков в "серую зону".

Расчет на то, что никто не будет сопротивляться врагу, когда он попытается зайти в город. Впрочем, эксперты заявляют, что такие надежды не имеют ничего общего с реальностью, поскольку военные из города никуда не уйдут и обстрелы их не испугают. Кроме того, в городе достаточно сознательных жителей, которые будут бороться с захватчиками.