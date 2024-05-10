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РФ наращивает силы на границе с Сумщиной: что известно

Россияне усиливают минирование на границе

10 мая 2024, 23:14
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики наращивают военное присутствие на границе с Сумской областью.

РФ наращивает силы на границе с Сумщиной: что известно

Россия усиливает наступление. Фото из открытых источников

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, на границе с Сумщиной противник наращивает военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность и обстреливает населенные пункты с территории России.

Также, по данным Генштаба, враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Как известно, 10 мая оккупанты начали наступательные действия на границе с Харьковской областью и захватили по меньшей мере четыре населенных пункта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцарский мирный саммит – это возможность показать, что Украину поддерживают не только страны Запада, но и большинство государств Глобального юга, имеющих собственные отношения с Россией и с которыми Кремль не захочет ссориться и вносить в список недружественных государств, считает политолог Игорь Чаленко. По словам политолога, Киеву важно получить публичную поддержку лидеров государств украинской формулы мира, чтобы в будущем у них было меньше возможностей для маневров.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что офицеры Вооруженных сил Украины опасаются, что линия фронта может обрушиться этим летом в результате масштабного российского наступления. Как пишет издание Politico, высокопоставленные украинские военные на условиях анонимности сообщили, что по их мнению, летом в ходе наступления россияне могут прорвать линию фронта. По их мнению, это может произойти, поскольку командование армии РФ готово к большим потерям, а моральный дух и решительность украинских солдат ослаблены.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0C4XXhyvL564yE2JEVj99GWcpVYAMFUtbryvgFzrmAGYJstzdcENXJ5hoMAwBHJ95l
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