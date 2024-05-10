Успех очень ограничен. В ВСУ рассказали о "достижении" россиян на Харьковщине

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Марьян Ощановский
Российские захватчики все же решили пойти на авантюру и начать наступление на Харьков. Но враг слишком долго об этом говорил, потому украинцы не могли не успеть подготовиться, пишет офицер ВСУ Николай Мельник.
РФ начала наступление в Харьковской области. Фото из открытых источников
По его словам, россияне проводят разведку боем, введя в бой до двух бригад.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцарский мирный саммит – это возможность показать, что Украину поддерживают не только страны Запада, но и большинство государств Глобального юга, имеющих собственные отношения с Россией и с которыми Кремль не захочет ссориться и вносить в список недружественных государств , считает политолог Игорь Чаленко. По словам политолога, Киеву важно получить публичную поддержку лидеров государств украинской формулы мира, чтобы в будущем у них было меньше возможностей для маневров.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что офицеры Вооруженных сил Украины опасаются, что линия фронта может обрушиться этим летом в результате масштабного российского наступления. Как пишет издание Politico, высокопоставленные украинские военные на условиях анонимности сообщили, что по их мнению, летом в ходе наступления россияне могут прорвать линию фронта. По их мнению, это может произойти, поскольку командование армии РФ готово к большим потерям, а моральный дух и решительность украинских солдат ослаблены.
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Ігор
10 мая 2024, 21:29
Вам би не вихвалятись завчасно. Пригадайте Бахмут Авдіївка Маріїнка ... як вони поступово посилювали натиск. То ж ду-май-те. Та не забувайте, що головною може стати Одеса.