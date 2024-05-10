Успех очень ограничен. В ВСУ рассказали о "достижении" россиян на Харьковщине

Российские захватчики все же решили пойти на авантюру и начать наступление на Харьков. Но враг слишком долго об этом говорил, потому украинцы не могли не успеть подготовиться, пишет офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ начала наступление в Харьковской области. Фото из открытых источников

По его словам, россияне проводят разведку боем, введя в бой до двух бригад.

"Враг продвинулся там, где фактически была серая зона, и не может одолеть нашу систему обороны. Плацдарм, созданный россиянами, не является угрожающим. Главное, чтобы ВСУ хватило артиллерии, чтобы систематически шинковать всех туристов, которым дома не сидится. Противник будет пытаться создать несколько плацдармов, чтобы растянуть ограниченный ресурс Сил обороны. Но, подчеркиваю, военное руководство знало о планах врага еще несколько месяцев назад и было достаточно времени подготовиться. Насколько нам это удалось – увидим в течение следующей недели", – отметил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцарский мирный саммит – это возможность показать, что Украину поддерживают не только страны Запада, но и большинство государств Глобального юга, имеющих собственные отношения с Россией и с которыми Кремль не захочет ссориться и вносить в список недружественных государств , считает политолог Игорь Чаленко. По словам политолога, Киеву важно получить публичную поддержку лидеров государств украинской формулы мира, чтобы в будущем у них было меньше возможностей для маневров.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что офицеры Вооруженных сил Украины опасаются, что линия фронта может обрушиться этим летом в результате масштабного российского наступления. Как пишет издание Politico, высокопоставленные украинские военные на условиях анонимности сообщили, что по их мнению, летом в ходе наступления россияне могут прорвать линию фронта. По их мнению, это может произойти, поскольку командование армии РФ готово к большим потерям, а моральный дух и решительность украинских солдат ослаблены.