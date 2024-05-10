В Белгород идет техника. Стало известно, когда враг попытается повторить прорыв в Харьковской области

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Ткачик Олеся
В Харьковской области не произошло ничего неожиданного, считает Роман Доник. По его словам, возможно, враг проводил разведку боем.
Война в Украине
Кроме того, он сообщил, что там, где оккупанты имели успех, они закрепляются. По его словам, в нескольких населенных пунктах идут бои, но там проводят штурмовые операции Силы обороны.
Кроме того, волонтер предположил, что будут определенные кадровые решения, потому что на ИПСО все сложно списывать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации президента Владимира Зеленского, российские террористы 10 мая прорвали границу в Харьковской области и начали наступление. Впрочем, к утру продвижение оккупантов удалось остановить.
По информации журналиста Юрия Бутусова, российские оккупанты сумели захватить четыре приграничных поселка — Стрилече, Красное, Пильное, Борисовка. Они фактически находились в так называемой "серой зоне". Как утверждает журналист, враги сумели без особых препятствий создать плацдарм шириной до 10 км и глубиной до 5 км на территории Украины.
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