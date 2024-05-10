logo

BTC/USD

60700.41

ETH/USD

2903.20

LTC/USD

80.65

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Белгород идет техника. Стало известно, когда враг попытается повторить прорыв в Харьковской области
commentss НОВОСТИ Все новости

В Белгород идет техника. Стало известно, когда враг попытается повторить прорыв в Харьковской области

Из глубины России в направлении Белгорода идет техника с новыми тактическими пометками, об этом в Фейсбуке отметил волонтер Роман Доник. Он предположил, что через несколько дней предположительно будет новая попытка прорыва

сегодня, 20:15 comments1091
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

В Харьковской области не произошло ничего неожиданного, считает Роман Доник. По его словам, возможно, враг проводил разведку боем.

В Белгород идет техника. Стало известно, когда враг попытается повторить прорыв в Харьковской области

Война в Украине

"Зашли в несколько населённых пунктов (практически был серяк). Были утром некоторые проблемы (человеческий фактор) на некоторых рубежах. Навскидку с десяток единиц бронетехники на направлении россиянам сожгли точно. Выковыряли с посадок скрывавшихся",
– отметил волонтер.

Кроме того, он сообщил, что там, где оккупанты имели успех, они закрепляются. По его словам, в нескольких населенных пунктах идут бои, но там проводят штурмовые операции Силы обороны.

"Из глубины РФ в направлении Белгорода идет техника с новыми тактическими отметками. Через несколько дней, скорее всего, будут новые попытки",
– отметил Доник.

Кроме того, волонтер предположил, что будут определенные кадровые решения, потому что на ИПСО все сложно списывать.

"В принципе решения принимаются оперативно на самом верху. Пока все так, как ожидалось. Но не очень оптимистично началось. Дальше будет видно",
– отметил Доник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации президента Владимира Зеленского, российские террористы 10 мая прорвали границу в Харьковской области и начали наступление. Впрочем, к утру продвижение оккупантов удалось остановить.

По информации журналиста Юрия Бутусова, российские оккупанты сумели захватить четыре приграничных поселка — Стрилече, Красное, Пильное, Борисовка. Они фактически находились в так называемой "серой зоне". Как утверждает журналист, враги сумели без особых препятствий создать плацдарм шириной до 10 км и глубиной до 5 км на территории Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/skitalec/posts/pfbid02rVwYp2BQNrosTQo5ZPemrr67faPTUD2rnEZ3wYG4Kk3wMF2w5kDY7HrWNvkoCJqKl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости