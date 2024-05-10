В Белгород идет техника. Стало известно, когда враг попытается повторить прорыв в Харьковской области

В Харьковской области не произошло ничего неожиданного, считает Роман Доник. По его словам, возможно, враг проводил разведку боем.

Война в Украине

"Зашли в несколько населённых пунктов (практически был серяк). Были утром некоторые проблемы (человеческий фактор) на некоторых рубежах. Навскидку с десяток единиц бронетехники на направлении россиянам сожгли точно. Выковыряли с посадок скрывавшихся",

– отметил волонтер.

Кроме того, он сообщил, что там, где оккупанты имели успех, они закрепляются. По его словам, в нескольких населенных пунктах идут бои, но там проводят штурмовые операции Силы обороны.

"Из глубины РФ в направлении Белгорода идет техника с новыми тактическими отметками. Через несколько дней, скорее всего, будут новые попытки",

– отметил Доник.

Кроме того, волонтер предположил, что будут определенные кадровые решения, потому что на ИПСО все сложно списывать.

"В принципе решения принимаются оперативно на самом верху. Пока все так, как ожидалось. Но не очень оптимистично началось. Дальше будет видно",

– отметил Доник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации президента Владимира Зеленского, российские террористы 10 мая прорвали границу в Харьковской области и начали наступление. Впрочем, к утру продвижение оккупантов удалось остановить.

По информации журналиста Юрия Бутусова, российские оккупанты сумели захватить четыре приграничных поселка — Стрилече, Красное, Пильное, Борисовка. Они фактически находились в так называемой "серой зоне". Как утверждает журналист, враги сумели без особых препятствий создать плацдарм шириной до 10 км и глубиной до 5 км на территории Украины.



