Когда наступит переломный момент в войне: назван месяц

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца.

РФ усиливает наступление. Фото из открытых источников

Чиновник рассказал, что американская помощь только начинает достигать фронта, поэтому РФ бросает в бой всю имеющуюся готовую для боя технику.

"Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них. Россия продолжит сосредотачивать внимание на Луганской и Донецкой областях, но от идей захвата Киева все еще не отказалась. Со своей стороны, ВСУ испытывают основную нехватку в артиллерии и бронетехнике, а не в людях", – рассказал Александр Павлюк.

По словам генерала, армия РФ не может совершать масштабные действия сразу на нескольких фронтах, поэтому проверяет устойчивость украинских линий обороны, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление для наступления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцарский мирный саммит – это возможность показать, что Украину поддерживают не только страны Запада, но и большинство государств Глобального юга, имеющих собственные отношения с Россией и с которыми Кремль не захочет ссориться и вносить в список недружественных государств, считает политолог Игорь Чаленко. По словам политолога, Киеву важно получить публичную поддержку лидеров государств украинской формулы мира, чтобы в будущем у них было меньше возможностей для маневров.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что офицеры Вооруженных сил Украины опасаются, что линия фронта может обрушиться этим летом в результате масштабного российского наступления. Как пишет издание Politico, высокопоставленные украинские военные на условиях анонимности сообщили, что по их мнению, летом в ходе наступления россияне могут прорвать линию фронта. По их мнению, это может произойти, поскольку командование армии РФ готово к большим потерям, а моральный дух и решительность украинских солдат ослаблены.

