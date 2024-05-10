О чем говорит идея экономического бронирования: кто в итоге будет воевать

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада рассматривает две модели экономического бронирования работников. Каждая из них предусматривает определенные выплаты в госбюджет. Его коллега Дмитрий Наталуха уверяет, что экономическое бронирование необходимо для установления баланса между потребностями Сил обороны и экономикой. Как относитесь к подобным идеям? Какие позитив и риски видите? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Экономическое бронирование. Фото: из открытых источников

Модель бронирования должна учитывать потребности общества и государства

Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич акцентирует, что бронированием за деньги насаждается мысль – воевать будут только бедные.

"А "богатые предприниматели" откупятся. Это очень опасная тенденция. Власть и так всегда манипулирует, стравливает в обществе потребителя и реализатора, предпринимателя – и нанятого работника. Тем самым разделяя и властвуя. Почему-то наша власть пытается выставить предпринимателей чуть ли не главными виновниками всех бед. Хоть на самом деле виновны именно госчиновники, которые создают модели сотрудничества, должны быть арбитрами, следить за соблюдением законов, принимать такие, что позволили бы предоставлять качественные услуги", – отмечает эксперт.

По его мнению, предлагаемые механизмы в виде 20, 30, 40 тысяч ежемесячных выплат за бронирование одного сотрудника, выглядят неаргументированно.

"Не хочется, чтоб в итоге получилась ситуация, что у нас забронированы артисты (и цирка, и эстрады, и той же студии "95 квартала"), а работники промышленности, частного сектора, важных областей – брони не имеют. Те же медийные артисты получают достаточно высокие зарплаты, которые еще и не облагаются налогом. И они легко могут обеспечить себе бронь. Напомню, что кассовые аппараты ввели на всех предпринимателей, кроме тех, что реализует билеты на концертные мероприятия. То есть, если вы покупаете билет – там кассовый аппарат не нужен, а если продаешь петрушку на рынке – обязан его иметь", – поясняет Сергей Доротич.

Он считает, что модель бронирования должна учитывать потребности общества и государства. А обговорить это стоит публично.

"Мы должны понимать, нужны ли нам сейчас артисты, имеющие бронь, или нам важнее автоперевозчики, реализаторы и создатели той или иной продукции. То есть, обозначить приоритеты. А потом аргументировано пояснить, почему следует бронировать именно этих людей и именно за столько", – отмечает эксперт.

Иначе, продолжает он, может получиться ситуация, когда на то или иное предприятие приходит достаточно обеспеченный человек, возможно, обогатившийся коррупционным способом, пребывая в свое время на госслужбе. И говорит – я не хочу на фронт и готов платить вашему предприятию такую-то сумму, чтоб вы меня фиктивно оформили и забронировали. Вполне вероятная модель, уверен Сергей Доротич.

"Опять таки, почему бронировать можно только 10% сотрудников? – вопрошает он. – А, если производство, к примеру, занимается выпуском важных элементов для транспортной сферы? И там потеря даже 50% сотрудников – катастрофа? Или если вы, допустим, приехали отремонтировать машину, а там нет моториста, есть лишь мастер по ходовой части? И таких вопросов, таких примеров – огромное множество. Пока выглядит так, что наша власть пытается найти простое решение, которое в случае с бронированием простым быть не может и должно учитывать множество факторов".

Расслоение и озлобление граждан будет еще больше

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников размышляет следующим образом:

"Я скептически отношусь к экономическим формам бронирования, потому что получается очередное расслоение общества. Та часть граждан, которая работает на богатых, успешных, крупных предприятиях – не попадает под мобилизацию, те, кто на не столь крупных и успешных попадают. Нарушается конституционный принцип равенства, конституционный принцип необходимости защиты Родины всеми гражданами Украины. И так далее… Это ведет к усилению неравенства".

Куда правильнее, по мнению эксперта, чтоб бронирование исходило не из экономических возможностей того или иного субъекта, а из принципа целесообразности.

"Сейчас в приоритете должны быть отрасли, работающие на оборону, критически важные, занимающиеся развитием страны в будущем (включая тех, кто обучает наших детей). Важна специализация каждого конкретного человека, его предприятия. От того, что полезно для страны. А не от того, может кто-то позволить выложить ежемесячно определенную сумму – или нет. Такой шаг приведет к тому, что расслоение и озлобление граждан будет еще больше", – предупреждает Алексей Плотников.

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