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Командующий Сухопутными войсками рассказал, что произойдет, если ВСУ потеряют Часов Яр

Потеря Часового Яра не станет трагедией, заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк. По его словам, речь идет об обычном населенном пункте, потеря которого не будет иметь решающего значения

сегодня, 20:57
Автор:
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Ткачик Олеся
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Часов Яр является обычным населенным пунктом и его потеря не будет иметь какого-либо решающего значения, об этом в комментарии The Economist сказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

Командующий Сухопутными войсками рассказал, что произойдет, если ВСУ потеряют Часов Яр

Александр Павлюк

Впрочем, как подчеркнул Павлюк, Часов Яр можно считать ключом к группе городов, которые находятся за ним. Речь идет о Константиновке, Дружковке, Лимане и Славянске, они составляют так называемую Краматорскую агломерацию.

Считается, что потеря Часового Яра откроет дорогу русским оккупантам на Краматорск и Славянск. Именно эти города Донецкой области находятся под контролем Сил обороны. Из всей агломерации оккупантам удалось захватить только Бахмут.

При этом известно, что захватчики хотели захватить Часов Яр до 9 мая, однако они этого не смогли сделать.

Впрочем, как сообщил в эфире 24 канала военный эксперт Роман Свитан, на самом деле Силы обороны могут удержать Часов Яр. По его информации, украинские военные успешно используют канал Северский Донец – Донбасс как достаточно серьезный противотанковый ров. Рядом с этим каналом находится шоссе. Как отметил Свитан, именно эти два линейных ориентира дают Силам обороны возможность использовать их как оборонительные рубежи.

Кроме того, как подчеркивает Свитан, сейчас в Часовом Яре находится спецподразделение ГУР Минобороны "Кракен". Также, добавил эксперт, туда начало поступать и оружие, которое уже давно обещали. То есть, по его информации, ситуация в населенном пункте сложная, однако контролируемая.

Впрочем, эксперт добавил, что потеря Часового Яра для Украины будет болезненной, ведь враг тогда получит два направления для дальнейшего наступления на Славянск или Константиновку, и тогда Силам обороны придется отходить.

Хотя, как считает Свитан, удержать этот город можно. Для этого необходим дополнительный личный состав и достаточное количество боеприпасов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты готовят штурмовиков для наступления на Часов Яр.




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Источник: comments.ua
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