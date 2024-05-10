Командующий Сухопутными войсками рассказал, что произойдет, если ВСУ потеряют Часов Яр

Часов Яр является обычным населенным пунктом и его потеря не будет иметь какого-либо решающего значения, об этом в комментарии The Economist сказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

Александр Павлюк

Впрочем, как подчеркнул Павлюк, Часов Яр можно считать ключом к группе городов, которые находятся за ним. Речь идет о Константиновке, Дружковке, Лимане и Славянске, они составляют так называемую Краматорскую агломерацию.

Считается, что потеря Часового Яра откроет дорогу русским оккупантам на Краматорск и Славянск. Именно эти города Донецкой области находятся под контролем Сил обороны. Из всей агломерации оккупантам удалось захватить только Бахмут.

При этом известно, что захватчики хотели захватить Часов Яр до 9 мая, однако они этого не смогли сделать.

Впрочем, как сообщил в эфире 24 канала военный эксперт Роман Свитан, на самом деле Силы обороны могут удержать Часов Яр. По его информации, украинские военные успешно используют канал Северский Донец – Донбасс как достаточно серьезный противотанковый ров. Рядом с этим каналом находится шоссе. Как отметил Свитан, именно эти два линейных ориентира дают Силам обороны возможность использовать их как оборонительные рубежи.

Кроме того, как подчеркивает Свитан, сейчас в Часовом Яре находится спецподразделение ГУР Минобороны "Кракен". Также, добавил эксперт, туда начало поступать и оружие, которое уже давно обещали. То есть, по его информации, ситуация в населенном пункте сложная, однако контролируемая.

Впрочем, эксперт добавил, что потеря Часового Яра для Украины будет болезненной, ведь враг тогда получит два направления для дальнейшего наступления на Славянск или Константиновку, и тогда Силам обороны придется отходить.

Хотя, как считает Свитан, удержать этот город можно. Для этого необходим дополнительный личный состав и достаточное количество боеприпасов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты готовят штурмовиков для наступления на Часов Яр.