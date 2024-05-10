Все еще впереди. Офицер оценил перспективы РФ на Харьковщине

На Харьковщине, где российская армия начала наступление, ничего критического не произошло, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Россия начала наступление в Харьковской области. Фото из открытых источников

"События на Харьковском направлении – абсолютно прогнозируемая для украинской армии история. Пока ничего критического не произошло. Россияне начали движение, о котором наши силы знали и готовились", – отметил Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, главное, что нужно понимать, что действия захватчиков больше похожи на прощупывание украинской линии обороны. Военнослужащий считает, что свои основные силы противник еще не стал применять в Харьковской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцарский мирный саммит – это возможность показать, что Украину поддерживают не только страны Запада, но и большинство государств Глобального юга, имеющих собственные отношения с Россией и с которыми Кремль не захочет ссориться и вносить в список недружественных государств, считает политолог Игорь Чаленко. По словам политолога, Киеву важно получить публичную поддержку лидеров государств украинской формулы мира, чтобы в будущем у них было меньше возможностей для маневров.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что офицеры Вооруженных сил Украины опасаются, что линия фронта может обрушиться этим летом в результате масштабного российского наступления. Как пишет издание Politico, высокопоставленные украинские военные на условиях анонимности сообщили, что по их мнению, летом в ходе наступления россияне могут прорвать линию фронта. По их мнению, это может произойти, поскольку командование армии РФ готово к большим потерям, а моральный дух и решительность украинских солдат ослаблены.