Почему Рада дала добро на мобилизацию осужденных: кто пойдет на фронт

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №11079-1 о мобилизации некоторых категорий заключенных. Нельзя будет мобилизовать лиц, совершивших умышленные убийства, насильников и педофилов, коррупционеров, тех, кто совершил преступления против основ национальной безопасности, занимавших особо ответственное положение (депутаты и министры). Глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что с помощью принятого закона можно будет мобилизовать 15-20 тысяч заключенных. Как оцениваете подобные решения? Какие тут плюсы и минусы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

В Украине разрешили мобилизацию заключенных. Фото: из открытых источников

У нас – нехватка людей

Политолог, боец подразделения ГРОМ, 41 омбр Кирилл Сазонов признался, что в ВСУ – противоречивое отношение к такому решению законодателей.

"Некоторые мои побратимы его поддерживают, некоторые — категорически против, считая, что это обесценит отношение к добровольцам, контрактникам — тем, кто сам пошел защищать страну, оставив и хорошую работу, и семью. Мол, ставить их в один ряд с судимыми, желающими получить амнистию — несправедливо. С другой стороны, многие военные считают, что это — нормальное решение. Каждый может ошибиться, оступиться. У некоторых из ныне воюющих были такие ситуации в прошлом. И они сделали правильные выводы, кто-то — понеся заслуженное наказание. Если кто-то хочет таким образом вернуть себе статус нормального человека в обществе, защищать страну от внешнего врага – это можно лишь приветствовать", – поясняет эксперт.

Есть и объективная реальность, отмечает он. И командование, и рядовые бойцы об этом открыто говорят. У нас — нехватка людей.

"Мы постоянно говорим о дефиците оружия, снарядов, мин дронов. И это так. Но не стоит забывать, что убивает не оружие, а люди. И людей должно быть достаточно, чего с нашей стороны пока не наблюдается. Западные партнеры задают резонный вопрос — вы просите оружие, а где ваши люди? ТЦК часто присылает на фронт после учебки людей 40+... Не очень физически здоровых, не мотивированных. С ними тяжело держать оборону и в перспективе планировать контрнаступление. Потому если благодаря таким законодательным новациям мы можем получить даже несколько десятков тысяч людей нормального возраста и физподготовки, которые добровольно выбрали воинскую службу, это будет заметно. И через два-три месяца даст конкретный результат", – считает Кирилл Сазонов.

Он резюмирует – ВСУ нуждается в пополнении, нужны любые резервы. Враг постоянно проводить мобилизацию, широко использует наемников. Украине необходимы люди, чтоб достойно дать отпор.

Государство должно содействовать тем, кто хочет его защищать

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко рассуждает так:

"С моей точки зрения, правильно, что людям, которые оступились, дают возможность реабилитации перед обществом и государством. Среди осужденных есть немало тех, кто попал за решетку не от хорошей жизни, из-за некого печального стечения обстоятельства".

Государство, по мнению эксперта, должно содействовать тем, кто хочет его защищать, исправляя тем самым и ошибки прошлого.

"Качество их – уже другой вопрос. Но этим уже будут заниматься рекрутеры, представители ТЦК, командиры и так далее", – поясняет Сергей Войченко.

По его мнению, касательно закона о мобилизации осужденных граждан хороший комментарий дал сержант ВСУ Владимир Бойко на телеграмм-канале "Записки пасквілянта". Там отмечается, что куда эффективнее ВСУ помог бы розыск дезертиров, а также отправка на фронт восьми тысяч военнослужащих, прикомандированных в Генштаб, вместе с несколькими тысячами тех, кто фиктивно числится в воинских частях.

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