Может ли саммит мира стать поворотным событием в войне: о чем говорит позиция Китая

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в июне на саммите мира в Швейцарии будут обсуждены три ключевых пункта: обмен пленными, продовольственная и ядерная безопасность. Тем временем европейский вояж лидера КНР Си Цзиньпина, похоже, направлен как раз таки против украинской формулы мира. Такие выводы можно сделать и после его посещения Парижа, и после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", что происходит вокруг процесса мирных переговоров – и каковы перспективы швейцарского саммита мира.

Саммит мира. Фото из открытых источников

Европейский вояж Си не дал ожидаемых нами и европейцами результатов.

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун считает, что три темы, обсуждение которых заявлено на саммите мира в Швейцарии, точно будут иметь больше поддержки даже от стран, которые не особо оптимистичны по отношению к Украине.

"Тот же вопрос вывода российских войск со всех наших территорий вряд ли был бы смысл обсуждать на этом саммите. Такой процесс куда сложнее, чем заявленная тематика, – поясняет эксперт. – То есть, Украина адаптируется к реалиям международной повестки дня, настроениям наших партнеров и не только их. Именно поэтому темы первых встречи такие — обмен пленными, ядерная и продовольственная безопасность. То есть, гуманитарные вопросы и вопрос глобальной безопасности".

Возможно, темы следующих встреч будут уже касаться других аспектов формулы мира, считает Максим Джигун.

Что касается позиции Китая, продолжает он, действительно, европейский вояж Си не дал ожидаемых нами и европейцами результатов. Тот же президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывал на то, что сумеет убедить китайского лидера надавить на Кремль, чтоб тот остановил боевые действия.

"Однако, мы видим, что венгерский премьер Орбан после встречи с Си Цзиньпином заявил – Венгрия будет придерживаться именно китайского плана. Который не подразумевает ни вывода российских войск, ни осуждения РФ за агрессию", – напоминает политолог.

По его словам, на данный момент наблюдается статус-кво. Но никто не исключает, что в будущем ситуация изменится.

"И саммит мира, как раз таки, способен стать поворотным событием, после которого большинство стран склонится к тому, что эта война должна быть закончена как можно скорее. В идеале – справедливым миром и созданием новой системы глобальной безопасности, не позволяющей подобным агрессиям повторяться", – заключает Максим Джигун.

Это не решение вопроса, а имитация решения вопроса

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко рассуждает так:

"Я не понимаю, как на "Саммите мира" может обсуждаться вопрос обмена пленными. С кем? Пленные находятся в России – и этот вопрос можно обсуждать только с ней (даже если при посредничестве тех или иных стран)".

По словам эксперта, оказать влияние на Россию может разве что Китай, но он, похоже, не собирается присутствовать на саммите в Швейцарии.

"Изначально идея саммита без участия в нем России превращает мероприятие в очередную бесплодную говорильню, которая точно не принесет мир в Украину, – считает Константин Бондаренко. – Собраться, чтобы поаплодировать абсолютно нерабочему плану Зеленского? Удовлетворить чье-то эго? Это не решение вопроса, а имитация решения вопроса. Это не Саммит мира, а Саммит продления войны".

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине: о чем говорит ситуация на фронтах, какие просматриваются варианты.



