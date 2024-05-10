Не формула мира: Орбан после встречи с Си рассказал, какой мирный план будет продвигать Будапешт

Венгрия будет поддерживать так называемый "мирный план" Китая для скорейшего завершения войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на совместной пресс-конференции с президентом Китая Си Цзиньпином в Будапеште сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает "Hirado".

Си Цзиньпин и Орбан. Фото: из открытых источников

Виктор Орбан, говоря о полномасштабной войне России против Украины, в который раз заявил, что "Европа сегодня на стороне войны".

По словам премьер-министра, Венгрия является единственным исключением, потому что "призывает к немедленному прекращению огня и мирным переговорам и поддерживает все международные усилия, направленные на достижение мира".

"Китай – один из столпов нового мирового порядка. Мы также поддерживаем китайскую мирную инициативу, представленную Си Цзиньпином", — добавил венгерский лидер.

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Также издание "Комментарии" сообщало – глава КНР Си Цзиньпин, пребывая в Париже с визитом в рамках своего европейского турне, высказался о поиске Пекином "хороших путей" для завершения войны России с Украиной.

Китайский лидер один в один повторил тезис российских пропагандистов, назвав полномасштабное вторжение РФ в Украину — "украинским кризисом". И отметил влияние войны на европейское общество.

"Мы понимаем потрясение, которое украинский кризис вызвал для европейцев. Китай не является источником этого кризиса, не является его стороной или участником", — заверил Си Цзиньпин.



