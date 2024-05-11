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Наступление РФ на Харьковщину: США не ожидают серьезного прорыва

США отреагировали на российское наступление на Харьковщине

сегодня, 00:05
Автор:
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Марьян Ощановский
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Штаты не ожидают серьезных прорывов российской армии в Харьковской области, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Наступление РФ на Харьковщину: США не ожидают серьезного прорыва

РФ вторглась в Харьковскую область. Фото из открытых источников

"Россия, вполне возможно, совершит дальнейшие продвижения в ближайшие недели, но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов. Поступление американской помощи позволит Украине противостоять российским атакам в 2024 году", — сказал Джон Кирби.

По мнению представителя Белого дома, российские силы увеличат интенсивность огня, перекинут дополнительные войска и попытаются создать неглубокую буферную зону вдоль украинской границы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцарский мирный саммит – это возможность показать, что Украину поддерживают не только страны Запада, но и большинство государств Глобального юга, имеющих собственные отношения с Россией и с которыми Кремль не захочет ссориться и вносить в список недружественных государств, считает политолог Игорь Чаленко. По словам политолога, Киеву важно получить публичную поддержку лидеров государств украинской формулы мира, чтобы в будущем у них было меньше возможностей для маневров.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что офицеры Вооруженных сил Украины опасаются, что линия фронта может обрушиться этим летом в результате масштабного российского наступления. Как пишет издание Politico, высокопоставленные украинские военные на условиях анонимности сообщили, что по их мнению, летом в ходе наступления россияне могут прорвать линию фронта. По их мнению, это может произойти, поскольку командование армии РФ готово к большим потерям, а моральный дух и решительность украинских солдат ослаблены.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ohz75n-ukYk
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