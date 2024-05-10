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Зеленский после доклада Сырского рассказал о тяжелой ситуации на фронте

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По его итогам он рассказал, что по всей линии фронта идут тяжелые бои

сегодня, 21:35
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Владимир Зеленский, заслушавший доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу событий на фронте.

Зеленский после доклада Сырского рассказал о тяжелой ситуации на фронте

Зеленский и Сырский

Как сообщил президент, по всей линии фронта идут тяжелые бои.

"Направлениям на Харьковщине, Покровском и другим направлениям в Донецкой области – особое внимание",
– сказал Зеленский.

Кроме того, президент сообщил, что обсудил с Сырским действия оборонительного характера, а также действия, которые усилят позиции Сил обороны в Харьковской области и в районе Часового Яра.

Также Сырский доложил о решениях, которые предоставят больше возможностей украинским военным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 10 мая в пять утра оккупанты перешли границу и начали наступление в Харьковской области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Впрочем, по его словам, Силы обороны сумели остановить наступление захватчиков.

По информации разведчиков, российские террористы не сумели прорвать никаких линий обороны ВСУ в Харьковской области. Правда, они оккупировали несколько деревень в так называемой "серой зоне" и пробуют там закрепиться. Есть информация, что россияне попытаются повторить свое наступление через несколько дней.

Впрочем, также, по мнению военных, захватчики могли начать наступление на Харьковщину, чтобы не дать возможность перебросить военных в Часов Яр, где ситуация действительно очень сложная. Там враг проводит штурм за штурмом, чтобы наконец захватить этот город. Впрочем, в Сухопутных войсках заявили, что потеря Часового Яра не станет чем-то критическим, речь идет об обычном населенном пункте.

Хотя есть мнение, что этот город все же можно удержать, если туда перебросить резервы и дать военным больше оружия.




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Источник: https://www.facebook.com/zelenskyy.official/posts/pfbid0kuG6dwthc1mAAzVzbJSyppPzp4D6GX2f2XLnZ5CJZW4zRdyrJKqYHHwqn8t2RRjwl
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