Будут ли повышать тарифы на свет: есть ли альтернатива

После масштабных российских ударов по украинской энергетике, убыток от которых составляет более миллиарда долларов, в Верховной Раде всё чаще говорят о необходимости повышать тариф на электроэнергию для бытовых потребителей примерно в полтора раза. Ситуацию с гипотетическим повышением тарифов эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии".

Тарифы на свет. Фото: из открытых источников

Рост тарифов для населения – неизбежен

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква напоминает, что примерно до 2004 года у нас цена электроэнергии для населения была на уровне цен для промышленности.

"А потом наше правительство ударилось в популизм – и начало рассказывать про "бедное население", которое не может платить за электроэнергию. С тех пор цены для населения стали намного меньше, чем цены для промышленности. Несмотря на то, что себестоимость электроэнергии для населения намного выше (много мелких потребителей). Если раньше за этот "праздник" платила промышленность, а потом Энергоатом и Укренерго, то сейчас их возможности сильно уменьшились из-за падения потребления промышленностью (и относительно небольшого падения потребления населением), и потерей активов Энергоатома. Они финансово больше не могут выдерживать груз низких цен для населения", – поясняет эксперт.

Поэтому, констатирует он, рост тарифов для населения – неизбежен.

"Правительство будет стараться максимально отодвинуть этот политически неприятный момент. Но подчеркиваю – он неизбежен. Альтернатива – это отсутствие электроэнергии. Даже поднятие тарифов не гарантирует ее наличие этой зимой и даже летом. Но отсутствие поднятия тарифов гарантирует финансовый и физический развал энергосистемы", – предупреждает Денис Саква.

Нас ожидает повышение тарифа на электроэнергию

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, политический аналитик, соучредитель БФ "Доверие и помощь" Олег Попенко рассуждает так:

"В ближайшее время нас, действительно, ожидает повышение тарифа на электроэнергию. Скорее всего, с 1 июня бытовой потребитель будет платить примерно 3,5-4 грн за кВт-ч. Я об этом предупреждал ранее. Процесс, как по мне, уже согласованный, запланированный, неотвратимый. Первые платежки пойдут в июле. В среднем одно домохозяйство станет платить за электроэнергию на 200 грн больше ежемесячно".

По словам эксперта, привязываться к вопросу масштабных российских ударов по украинской энергетике тут нет смысла.

"Это между собой не связано, – уверяет Олег Попенко. – Денег, которые мы можем получить от повышения тарифов – и рядом не хватит, чтобы провести восстановление энергосистемы. Сейчас такое поднятие тарифов – просто возможность больше заработать монополистам, облэнерго, всей нашей олигархической клике".

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