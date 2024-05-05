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Атака по украинской энергетике: в Минэнерго назвали сумму убытков

Украинская энергосистема понесла серьезные убытки

сегодня, 16:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Ситуация в энергосистеме довольно сложная после волны массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины в течение последних месяцев. Такое заявление сделал министр энергетики Герман Галущенко.

Атака по украинской энергетике: в Минэнерго назвали сумму убытков

Атака по энергетике Украины (фото из открытых источников)

"Речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что ущерб будет расти", – заявил он.

По его словам, наибольшие повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии. Но продолжаются ежедневные атаки на разные виды энергообъектов дронами, баллистикой или артиллерией.

"Система на сегодняшний день стабильная, но ситуация достаточно сложная", — добавил министр.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США назвали причину усилившихся ударов РФ по украинской энергетике. Российский диктатор Владимир Путин признал, что продолжающаяся ударная кампания России против украинских энергетических объектов частично направлена на уничтожение украинской оборонной промышленности.

Аналитики отмечают, что это подтверждает текущую оценку ISW о том, что российские удары по украинским энергетическим объектам направлены на ухудшение украинского оборонно-промышленного потенциала.

Как оценивают в ISW, развитие оборонно-промышленной базы впоследствии может позволить Украине поддерживать защиту от России и долгосрочные потребности национальной безопасности при значительном уменьшении иностранной военной помощи.

ISW продолжает оценивать, что США не нужно будет посылать большие пакеты помощи Украине на неопределенный срок, если Украина сможет достаточно расширить свой оборонный промышленный потенциал, но предоставление Западом систем противовоздушной обороны и ракет для Украины имеет решающее значение для способности Украины защитить свою энергетику, инфраструктуру и развитие оборонной индустрии от русских ударов.



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