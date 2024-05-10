Скопировали тактику ВСУ. Разведчик объяснил, был ли прорыв оккупантов на Харьковщине

Как заявил командир взвода разведки бригады "Рубеж", офицер Нацгвардии Максим Матвийчук во время сегодняшних боев в Харьковской области российские оккупанты не прорвали позиции Вооруженных сил Украины. По его словам, действительно, в пять утра, захватчики начали свои наступательные действия в районе Купянска.

Война в Украине

Разведчик предположил, что основной задачей захватчиков было отнюдь не продвижение вглубь страны, а только создание так называемого "буфера" для расширения так называемой "серой зоны".

"Они просто скопировали наши же действия, которые мы использовали на определенной территории",

– сказал Матвийчук.

То есть, подытожил он, не может быть и речи о каком-то прорыве.

Кроме того, по словам разведчика, враг активизировался и в районе Часового Яра. Вероятно, предположил военный, именно там оккупанты планируют нанести свой основной удар. Именно поэтому он не исключает, что все события вокруг Харьковщины были спланированы захватчиками для того, чтобы в Часов Яр не были переброшены резервы из более спокойных направлений.

Впрочем, как заявил разведчик, сейчас российские захватчики не сумели полностью прорвать ни одну из линий фронта, которые удерживают украинские военные.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению волонтера Романа Доника, на Харьковщине не произошло ничего экстраординарного о чем бы не знали украинские военные. По его словам, враг занял несколько сел в серой зоне и пытается там закрепиться. Кое-где идут боевые действия, но ведут их именно Силы обороны. Кроме того, он предположил, что захватчики попытаются повторить свое наступление через несколько дней.