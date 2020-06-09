Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 394 случая заражения

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 27 856 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 394 случая заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.



По состоянию на 9:00 9 июня в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 810 человек. В то же время 12 412 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 479 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 66 166. Всего проведено 437 444 тестирование методом ПЦР.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 1175 случаев;

- Волынская область – 1113 случаев;

- Днепропетровская область – 971 случай;

- Донецкая область – 235 случаев;

- Житомирская область – 935 случаев;

- Закарпатская область – 1425 случаев;

- Запорожская область – 499 случаев;

- Ивано-Франковская область – 1602 случая;

- Кировоградская область – 562 случая;

- г. Киев – 3523 случая;

- Киевская область – 1836 случаев;

- Львовская область – 2211 случаев;

- Луганская область – 54 случая;

- Николаевская область – 309 случаев;

- Одесская область – 1010 случаев;

- Полтавская область – 274 случая;

- Ровненская область – 2094 случая;

- Сумская область – 198 случаев;

- Тернопольская область – 1305 случаев;

- Харьковская область – 1305 случаев;

- Херсонская область – 179 случаев;

- Хмельницкая область – 518 случаев;

- Черновицкая область – 3729 случаев;

- Черкасская область – 490 случаев;

- Черниговская область – 304 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

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Ранее "Комментарии" писали, что тихоокеанская страна Фиджи заявила, что поборола коронавирус. Там выздоровел последний из заболевших COVID-19. При этом, в правительстве указали на рост числа тестирований. Однако в течение последних 45 дней новых случаев инфицирования не зафиксировали.

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