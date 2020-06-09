Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 394 случая заражения

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Татьяна Веремеева
Согласно данным Центра общественного здоровья
в Украине официально зарегистрировано 27 856 случаев инфицирования
коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 394
случая заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства
здравоохранения Украины в Facebook.
По состоянию на 9:00 9 июня в нашей стране
из-за коронавируса уже умерли 810 человек. В то же время 12 412 человек
выздоровели.
Кроме официально подтвержденных случаев
заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 479 сообщений о подозрении
заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на
COVID-19 уже достигло 66 166. Всего проведено 437 444 тестирование методом ПЦР.
Случаи заражение коронавирусом:
- Винницкая область – 1175 случаев;
- Волынская область – 1113 случаев;
- Днепропетровская область – 971 случай;
- Донецкая область – 235 случаев;
- Житомирская область – 935 случаев;
- Закарпатская область – 1425 случаев;
- Запорожская область – 499 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1602 случая;
- Кировоградская область – 562 случая;
- г. Киев – 3523 случая;
- Киевская область – 1836 случаев;
- Львовская область – 2211 случаев;
- Луганская область – 54 случая;
- Николаевская область – 309 случаев;
- Одесская область – 1010 случаев;
- Полтавская область – 274 случая;
- Ровненская область – 2094 случая;
- Сумская область – 198 случаев;
- Тернопольская область – 1305 случаев;
- Харьковская область – 1305 случаев;
- Херсонская область – 179 случаев;
- Хмельницкая область – 518 случаев;
- Черновицкая область – 3729 случаев;
- Черкасская область – 490 случаев;
- Черниговская область – 304 случая.
Данных с временно оккупированных территорий
АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день
нет.
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Ранее "Комментарии" писали, что тихоокеанская страна Фиджи заявила, что
поборола коронавирус. Там выздоровел последний из заболевших COVID-19. При
этом, в правительстве указали на рост числа тестирований. Однако в течение
последних 45 дней новых случаев инфицирования не зафиксировали.
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