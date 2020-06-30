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ВОЗ едет в Китай искать причину коронавируса и TikTok под запретом: новости, которые вы могли пропустить

Специальная делегация Всемирной организации здравоохранения отправится на поиски настоящей причины возникновения пандемии коронавируса уже на следующей неделе

сегодня, 08:11
Автор:

Виолетта Комаровская
ВОЗ едет в Китай искать причину коронавируса и TikTok под запретом: новости, которые вы могли пропустить

ВОЗ выясняет происхождение коронавируса

Миссия ВОЗ собирается в Китай, чтобы выяснить, откуда все-таки взялся коронавирус COVID-19. В страну, откуда началась пандемия, делегация Всемирной организации здравоохранения отправится уже на следующей неделе, - пишет The Guardian. Два месяца Китай не хотел давать организации  разрешение для работы. Но нынче сдался под давлением мирового сообщества. "Мы сможем эффективнее бороться с вирусом, когда будем знать о нем все. В частности и то, откуда он произошел", - объяснил гендиректор Организации Тедрос Адханом Гебрейсус. 


Cirque du Soleil объявил о банкротстве

Пандемия коронавируса больно ударила по легендарному Cirque du Soleil. За три месяца в цирке не дали ни одного представления. Это привело к тому, что накануне он объявил о своем банкротстве. В итоге, из пяти тысяч сотрудников уволить придется почти три с половиной тысячи. Как сообщили в администрации цирка, которая базируется в Монреале в Канаде, причина банкротства - это "сбой в работе и принудительное закрытие шоу во время пандемии". 


Абитуриенты напишут ВНО по украинскому

Сегодня, 30 июня, украинских абитуриентов ожидает еще один обязательный тест для поступления. Они напишут ВНО по украинскому языку и литературе. Из-за пандемии коронавируса правила на пунктах тестирования немного изменили. Чтобы не было большого скопления людей, запускать их начнут уже в 9:50. Закроют двери в 10:50, а сам экзамен начнется в 11:00, - написал в Facebook образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Все абитуриенты должны быть в масках, а на входе им измеряют температуру. С собой необходимо взять оригинал сертификата ВНО, паспорт или другой документ указанный в сертификате, приглашение-пропуск. 


Индия блокирует китайские приложения

На территории Индии перестанет работать TikTok, а кроме него еще почти 60 китайских мобильных приложений. На этот шаг Министерство информационных технологий пошло после обострения конфликта между странами за спорные территории, - сообщает государственное Бюро прессы. Среди мобильных сервисов, которые оказались под запретом, также оказалась соцсеть WeChat и игра Clash of Kings. Использование этих приложений угрожают целостности и национальной безопасности Индии,- объяснили в ведомстве. Кроме того, как утверждают в министерстве, под угрозой оказались и персональные данные пользователей. 

Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Индия приостанавливает все деловые сделки с Китаем из-за территориального конфликта. 


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