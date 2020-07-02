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Ужесточение карантина: в Минздраве объяснили, почему ограничили работу ресторанов и кино

Развлекательные заведения в украинских городах будут работать, максимум, до 22:00

сегодня, 09:23
Автор:

Виолетта Комаровская
Ужесточение карантина: в Минздраве объяснили, почему ограничили работу ресторанов и кино

Сегодня, 2 июня, в Украине  после карантина открываются кинотеатры. Но все они будут работать максимум до 22 часов вечера - также, как и многие другие развлекательные заведения. Это необходимо, чтобы избежать массового скопления людей, - объяснил главный санврач Украины Виктор Ляшко в программе "Мокрик По Живому". 

Рестораны и кафе в Киеве ограничили время работы еще вчера. Городская власть обязала их закрываться до десяти вечера. Сегодня в столице  кинотеатры откроются, они также будут работать до 22:00. Такие же правила действуют  для кинотеатров и развлекательных заведений, кафе и ресторанов в остальных городах Украины. Ввести ограничение пришлось, чтобы повлиять на работу дискотек и ночных клубов. 

"Там нереально соблюдать социальную дистанцию и другие ограничения, которые существуют для заведений общепита", - объяснил Ляшко. 

Таким образом формально Минздрав не запрещал подобным заведениям работать. И они могут обслуживать клиентов, как и рестораны. Но закрыть свои двери для посетителей они будут обязаны, как и все остальные, в 22 часа. 

"Ограничивая время работы ресторанов и кафе, мы не позволим полноценно работать ночным заведениям. Клубы ведь могли работать, при этом выдавая себя за заведение общественного питания. А так мы сможем устранить тот факт, чтобы в закрытом пространстве собиралось очень много людей. Ни о какой социальной дистанции, при этом, не было речи", - объяснил главный санитарный врач. 

Также Виктор Ляшко рассказал, как можно избежать скопления людей в общественном транспорте. Здесь путь один - вывести на дороги больше маршруток, автобусов, трамваев и троллейбусов. Именно так, уверяет Ляшко, и делают в других странах за границей. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что нескольких депутатов из "Слуги народа" в одном из ресторанов Днепра поймали на нарушении карантина


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