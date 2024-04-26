Арсен Жумадилов "проверяет", может ли успешно воевать голодная армия – блогер

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Ткачик Олеся
Блогер, кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко заявил, что руководитель ГП "Государственный оператор тыла" (ГОТ) Арсен Жумадилов может быть причастен к срыву конкурсов на поставку продуктов для ВСУ. По словам эксперта, это, якобы, позволило руководителю ГОТ выбирать поставщиков в ручном режиме, без торгов, предоставляя им миллиардные контракты. Как утверждает блогер, нынешняя ситуация с дефицитом питания – прямое следствие такой политики.
Питание в армии
При этом Гаврилечко напомнил, что еще зимой были ликвидированы конкурентные торги для поставщиков армии. По его словам, ГОТ постоянно менял тендерные требования, из-за чего якобы срывался один многомиллиардный конкурс за другим, поскольку компании просто не участвовали в них.
В то время, отмечает Гаврилечко, история получила огласку, дело даже дошло до суда, который отменял результаты абсурдных "конкурсов" от ГОТ.
Эксперт ссылается на данные из 59-й бригады ВСУ о том, что компания "Твой хлеб", без тендеров получившая от ГОТ контракт на 1,35 млрд грн, не поставила в одну из частей 64% продуктов, а сначала уровень поставок вообще составлял 3% от потребности. Также блогер приводит еще один факт, что "Черкасский мясокомбинат", работавший с ГОТ по контракту, тоже сорвал поставки продуктов в армию.
После скандалов, говорит Гаврилечко, в ГОТ снова непублично и в ручном режиме избрали нового поставщика – ООО Контракт Продрезерв 5. По его информации, этой фирме отдали часть проваливших "Твой хлеб" и "Черкасский мясокомбинат" контрактов, однако в процессе передачи прав стоимость контрактов выросла на 40 млн грн.
Дело в том, сообщает Гаврилечко, что в эти перераспределенные контракты добавили пункт об авансе поставщикам в размере 10% от общей суммы. То есть, подчеркивает блогер, в рамках соглашения на 350 млн грн "Контракт Продрезерв 5" сразу получит 35 млн грн, а вдобавок еще и не будет санкций за срыв контракта, поскольку ГОТ убрал все санкции за невыполнение поставщиками обязанностей, кроме единого — штрафа в размере 0,1% от заказа.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что еще в марте возникли опасения, что обеспечение армии продуктами может быть сорвано.
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