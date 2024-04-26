Арсен Жумадилов "проверяет", может ли успешно воевать голодная армия – блогер

Блогер, кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко заявил, что руководитель ГП "Государственный оператор тыла" (ГОТ) Арсен Жумадилов может быть причастен к срыву конкурсов на поставку продуктов для ВСУ. По словам эксперта, это, якобы, позволило руководителю ГОТ выбирать поставщиков в ручном режиме, без торгов, предоставляя им миллиардные контракты. Как утверждает блогер, нынешняя ситуация с дефицитом питания – прямое следствие такой политики.

Питание в армии

"Может ли успешно воевать голодная армия? Именно это, похоже, решил проверить Арсен Жумадилов, в очередной раз не обеспечивая поставку питания для Вооруженных Сил",

– отмечает Гаврилечко.

При этом Гаврилечко напомнил, что еще зимой были ликвидированы конкурентные торги для поставщиков армии. По его словам, ГОТ постоянно менял тендерные требования, из-за чего якобы срывался один многомиллиардный конкурс за другим, поскольку компании просто не участвовали в них.

В то время, отмечает Гаврилечко, история получила огласку, дело даже дошло до суда, который отменял результаты абсурдных "конкурсов" от ГОТ.

"Но зачем это было нужно, стало ясно чуть позже. Ведь срывы конкурсов дали руководителю ГОТ возможность выбирать поставщиков в ручном режиме, без торгов, предоставляя им миллиардные контракты",

– уверен Гаврилечко.

Эксперт ссылается на данные из 59-й бригады ВСУ о том, что компания "Твой хлеб", без тендеров получившая от ГОТ контракт на 1,35 млрд грн, не поставила в одну из частей 64% продуктов, а сначала уровень поставок вообще составлял 3% от потребности. Также блогер приводит еще один факт, что "Черкасский мясокомбинат", работавший с ГОТ по контракту, тоже сорвал поставки продуктов в армию.

"Впоследствии сам руководитель ГОТ был вынужден признать, что по меньшей мере две из пяти избранных им компаний выполнили не более 50% заявок от военных",

– отметил блогер.

После скандалов, говорит Гаврилечко, в ГОТ снова непублично и в ручном режиме избрали нового поставщика – ООО Контракт Продрезерв 5. По его информации, этой фирме отдали часть проваливших "Твой хлеб" и "Черкасский мясокомбинат" контрактов, однако в процессе передачи прав стоимость контрактов выросла на 40 млн грн.

Дело в том, сообщает Гаврилечко, что в эти перераспределенные контракты добавили пункт об авансе поставщикам в размере 10% от общей суммы. То есть, подчеркивает блогер, в рамках соглашения на 350 млн грн "Контракт Продрезерв 5" сразу получит 35 млн грн, а вдобавок еще и не будет санкций за срыв контракта, поскольку ГОТ убрал все санкции за невыполнение поставщиками обязанностей, кроме единого — штрафа в размере 0,1% от заказа.

"Сколько времени в Минобороны и правительстве будут только наблюдать за разрушительными "реформами" главы ГОТ? Сколько еще подразделений и за какое время должны посидеть без питания?",

– добавил Гаврилечко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что еще в марте возникли опасения, что обеспечение армии продуктами может быть сорвано.