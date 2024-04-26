Jerry Heil и Alyona Alyona отправились на Евровидение 2024: как провожали артисток



















За чуть больше недели до начала одного из самых ярких музыкальных конкурсов Европы – Евровидение 2024 – украинская делегация отправилась в шведский городок Мальме, где в этом году состоится соревнование.

Jerry Heil и alyona alyona отправились на "Евровидение-2024"

Украинские певицы Jerry Heil и Alyona Alyona провожали со столичного вокзала не только журналисты, но и многочисленные фанаты. Особая деталь, поразившая всех присутствующих – на табло перрона появилось название рейса "Евровидение – Экспресс", символизируя их музыкальный путь к звездам.

Обе певицы поделились эмоциями со своими поклонниками. Alyona Alyona заметила на своей странице в Instagram:

"Невероятные ощущения осознавать, что вся Украина болеет за тебя и поддерживает тебя. Очень любим вас и обещаем представить Украину наилучшим образом. Увидимся и услышимся с вами уже 7 мая в первом полуфинале". Эти слова сопровождались видеозаписью эмоциональной проводки на вокзале.

Перед отъездом Jerry Heil и Alyona Alyona спели свою конкурсную песню, чем еще больше подняли настроение своим поклонникам, которые также могли сделать памятные фото с артистками, украшенные флагом Украины.

Это Евровидение обещает быть особым для Украины, ведь поддержка всей страны ощущается как никогда. Сила музыки, объединяющая народы, в этот раз будет звучать из уст Jerry Heil и Alyona Alyona, что делает каждого украинца частью этого большого музыкального события.





Напомним, что украинские поклонники Евровидения в очередной раз готовятся болеть за своих любимцев, а букмекеры предпочитают артистов из Украины, прогнозируя им выход в финал с почти 100% вероятностью. Первый полуфинал, запланированный на 7 мая в шведском городе Мальмё, обещает стать увлекательным зрительским шоу.

"Комментарии" писали, что Alyona Alyona & Jerry Heil готовятся выйти на главную сцену европейской музыкальной арены. Согласно последним сообщениям от Общественного Евровидения, этот дуэт должен выступить под пятым номером во время первого полуфинала Евровидения 2024 года.