Jerry Heil и Alyona Alyona отправились на Евровидение 2024: как провожали артисток

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Черновалова Кристина
За чуть больше недели до начала одного из самых ярких музыкальных конкурсов Европы – Евровидение 2024 – украинская делегация отправилась в шведский городок Мальме, где в этом году состоится соревнование.
Jerry Heil и alyona alyona отправились на "Евровидение-2024"
Украинские певицы Jerry Heil и Alyona Alyona провожали со столичного вокзала не только журналисты, но и многочисленные фанаты. Особая деталь, поразившая всех присутствующих – на табло перрона появилось название рейса "Евровидение – Экспресс", символизируя их музыкальный путь к звездам.
Обе певицы поделились эмоциями со своими поклонниками. Alyona Alyona заметила на своей странице в Instagram:
Перед отъездом Jerry Heil и Alyona Alyona спели свою конкурсную песню, чем еще больше подняли настроение своим поклонникам, которые также могли сделать памятные фото с артистками, украшенные флагом Украины.
Это Евровидение обещает быть особым для Украины, ведь поддержка всей страны ощущается как никогда. Сила музыки, объединяющая народы, в этот раз будет звучать из уст Jerry Heil и Alyona Alyona, что делает каждого украинца частью этого большого музыкального события.
Напомним, что украинские поклонники Евровидения в очередной раз готовятся болеть за своих любимцев, а букмекеры предпочитают артистов из Украины, прогнозируя им выход в финал с почти 100% вероятностью. Первый полуфинал, запланированный на 7 мая в шведском городе Мальмё, обещает стать увлекательным зрительским шоу.
"Комментарии" писали, что Alyona Alyona & Jerry Heil готовятся выйти на главную сцену европейской музыкальной арены. Согласно последним сообщениям от Общественного Евровидения, этот дуэт должен выступить под пятым номером во время первого полуфинала Евровидения 2024 года.
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