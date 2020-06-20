Не проспите: во сколько можно увидеть солнечное затмение 21 июня в Украине

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Таисия Ерохина
Завтра, 21 июня, жители разных стран смогут наблюдать солнечное затмение. Речь идет о кольцеобразном солнечном затмении: лучше всего в этот раз оно будет видно в Африке, южной и восточной частях Азии. Частично редкое событие смогут понаблюдать и украинцы. Кроме того, увидеть явление во всей красе можно будет благодаря онлайн-трансляциям.
Длительность полной фазы грядущего солнечного затмения – около 38 секунд. В это момент Земля, Луна и Солнце станут в один ряд, а естественный земной спутник затмит нашу звезду. Из-за чего будут видны только края Солнца, образовав то самое "огненное кольцо".
В Украине же скорее будет видна солнечная полутень. Своими глазами частичное солнечное затмение можно будет наблюдать в период с 08:30 и до 9:15 по киевскому времени – Луна закроет до 5% Солнца.
Зато понаблюдать "огненное кольцо" во всей полноте, когда Луна спрячет до 99,4% Солнечного диска, можно будет во время прямых трансляций. Максимальная фаза будет наблюдаться примерно в 9:40 по киевскому времени.
Добавим, что 21 июня – день летнего солнцестояния.
Ранее сообщалось, что жителей Земли в июне ожидает лунное затмение.
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