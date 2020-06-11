Роулинг рассказала о насилии и домогательствах к ней

Писательница и автор популярных книг о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала о трансгендерных проблемах, домашнем насилии и сексуальных домогательствах в своей жизни. Об этом сообщили в издании BBC.

В открытом заявлении писательница Джоан Роулинг рассказала о скандале, в котором оказалась в течение последних дней. Автора произведений о мальчике, который выжил, раскритиковали за публикацию, в котором Роулинг пошутила о людях, которые менструируют.

"Я уверена, что для таких людей было какое-то слово. Кто-нибудь помогите мне. Жоншины? Жинсчины? Женстины?", — написала Роулинг.

Писательницу обвинили в трансфобии: нежелании признать трансгендерную женщину женщиной, а мужчину — мужчиной. Также Джоан Роулинг рассказала об оскорблениях и угрозах в социальных сетях.

По словам Роулинг, ее отец больше хотел мальчика. Также писательница рассказала о сексуальных домогательствах и домашнем насилии.

Как сообщал портал "Комментарии", Джоан Роулинг выпускает новую детскую книгу: электронная версия будет бесплатной.

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