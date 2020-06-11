Роулинг рассказала о насилии и домогательствах к ней

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Антон Корнилов
Писательница и автор популярных книг о волшебнике Гарри
Поттере Джоан Роулинг рассказала о трансгендерных проблемах, домашнем насилии и
сексуальных домогательствах в своей жизни. Об этом сообщили в издании BBC.
В открытом заявлении писательница Джоан Роулинг рассказала о
скандале, в котором оказалась в течение последних дней. Автора произведений о
мальчике, который выжил, раскритиковали за публикацию, в котором Роулинг
пошутила о людях, которые менструируют.
"Я уверена, что для таких людей было какое-то слово.
Кто-нибудь помогите мне. Жоншины? Жинсчины? Женстины?", — написала Роулинг.
Писательницу обвинили в трансфобии: нежелании признать
трансгендерную женщину женщиной, а мужчину — мужчиной. Также Джоан Роулинг
рассказала об оскорблениях и угрозах в социальных сетях.
По словам Роулинг, ее отец больше хотел мальчика. Также
писательница рассказала о сексуальных домогательствах и домашнем насилии.
Как сообщал портал "Комментарии", Джоан Роулинг выпускает новую детскую книгу: электронная версия будет бесплатной.
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