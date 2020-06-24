Позиция главы Минкульта о «неправильных СМИ»: как развить в украинцах медиаграмотность

Новый руководитель Министерства культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что его настораживают вещи, связанные с малокультурной информационной деятельностью некоторых СМИ. Речь, по его словам, об искажении фактов, фейках, манипулятивных вещах. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько уместно об этом говорить представителям власти, и как развить в украинцах медиаграмотность.

"Программа о разоблачении фейков в интернете была бы тоже очень ко времени"

По мнению политического консультанта, главы Центра политических студий "Доктрина" Ярослава Божко, заявления Ткаченко отражают, в том числе, общую стратегию власти в общении с журналистами вообще.

"Она началась еще с громких заявлений теперь уже экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, – напоминает эксперт. – Подобного рода инициативы время от времени появляются в виде, к примеру, предложений запретить журналистам вход в кулуары парламента. И они начались задолго до пандемии коронавируса".

Ярослав Божко считает, что такими подходами власти делают ставку на запуск механизмов самоцензуры журналистов и медиасреды.

"В то же время, – подчеркивает политконсультант, – стоит отметить провальность всей стратегии. Ведь СМИ в нашей стране, как правило, создаются и спонсируется хозяевами чаще всего именно в политических целях. И свернуть с такой повестки их не удастся никакими инициативами властей".

Кроме того, отмечает Ярослав Божко, телеканал 1+1, где ранее работал Ткаченко, стал фигурантом громких скандалов. А за распространение фейков его критиковали даже в Госдепе США. Вопрос понесет ли кто-нибудь ответственность тут риторический, уверен эксперт.

Что касается повышения уровня медиаобразованности украинцев, то в первую очередь, по словам политконсультанта, это нужно делать через развитие соприкосновения граждан с более качественным контентом.

"Речь о больших площадках, таких как общенациональные телеканалы, – поясняет Ярослав Божко. – Программа о разоблачении фейков в интернете была бы тоже очень ко времени".

"Не исключаю, что нам следует ожидать вынесения на обсуждение нового законопроекта о деятельности СМИ"

PR-эксперт, политический аналитик Александр Солонько напоминает, что в Украине была попытка урегулировать общественные отношения в сфере медиа при предыдущем правительстве.

"Возможно, сейчас мы видим проверку реакции и готовности противодействовать новым попыткам такого законодательного урегулирования, – говорит эксперт. – Не исключаю, что нам следует ожидать вынесения на обсуждение нового законопроекта о деятельности СМИ".

По мнению Александра Солонько, в сегодняшних условиях медиаграмотность населения во многом зависит от самих медиа.

"Здесь на них ложится большая общественная ответственность. На тех, кто готов такую грамотность воспитывать, – считает PR-эксперт. – Без их усилий в этом направлении добиться повышения этого показателя будет крайне сложно".

Задачу, по словам Александра Солонько, усложняет особенность нынешних медиаотношений во всём мире.

"Речь идет о так называемой постправде, когда объективные факты теряют свое влияние и уступают отрицательной пропаганде и интересам отдельных людей, которые пытаются "шлифовать" общественное сознание под собственные интересы", – поясняет аналитик.

"Информационная политика нынешней власти вызывает, мягко говоря, недоумение"

Обеспокоенность многочисленными фейками и манипуляциями в СМИ является вполне обоснованной, считает политический обозреватель, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев.

"То, что мы наблюдаем в последние годы практически во всех странах, называется создание параллельной картины мира и управление общественным созданием, – уверен эксперт УИП. – И в этом замечены ведущие мировые СМИ, которые ранее являлись образом для подражания, полностью отвечая термину "четвертая власть". Можно вспомнить журналиста Spiegel, который подтасовывал факты по Сирии; скандалы с сюжетами СNN, лихорадку британских СМИ; многочисленные скандалы с увольнением журналистов и редакторов, которые отказывались создавать параллельную реальность".

Что касается обеспокоенности ситуацией представителями действующей украинской власти, то тут, по словам Руслана Бизяева, главное "в результате следствия не выйти на самих себя".

"Информационная политика нынешней власти вызывает, мягко говоря, недоумение, – подчеркивает эксперт. – Достаточно вспомнить вчерашний "дубово-сосновый скандал" (речь о записи, на которой лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и руководитель одноименной партии Александр Корниенко обсуждают в Николаеве внешность своей коллеги Ирины Аллахвердиевой – прим. ред.). Потому, оправдываясь, "слуги" говорили о каком-то монтаже… Но как можно смонтировать прямой эфир?"

По мнению Руслана Бизяева, создание параллельной реальности приводит к плачевным результатам в реальности настоящей. В итоге ухудшается положение дел в стране, качество работы всех ветвей власти.

"Потому что в результате информационных манипуляций к власти приходят люди, которые не умеют работать в реальности, – поясняет эксперт. – Они легко становятся героями информационного пространства. Но когда речь идет о рутинной нужной работе на результат, появляются проблемы. И внимание общества пытаются увести в сторону различного род информационными технологиями, скандалами. Вот только проблем это не решает".

Мало принять соответствующие законы, считает Руслан Бизяев: "У нас ведь проблема не в наличии или отсутствии законов, а в их наполнении конкретным смыслом – и в их выполнении. Уверен, что нужно качественно изменить подход к образованию. А именно – со школы учить обрабатывать массив информации и критически его осмысливать. Если весь гуманитарный блок нашего образования за годы правления Порошенко сводился к триаде "Армія. Мова. Віра", то о каком качественном образовании, о каком критическом мышлении мы можем говорить?"

А новая власть, по мнению эксперта УИП, просто плывет по течению, не вникая в важность гуманитарного блока для развития современного общества.

Напомним, "Комментарии" провели опрос и выяснили, что украинские журналисты не стремятся защищать свои права. Читайте подробнее об итогах опроса "Комментариев" по ссылке.

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