Коллекция искусств Медведчука: нардеп показал фрагмент Библии Гутенберга

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Народный депутат и глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук показал фрагмент Библии Гутенберга от 1455 года, которую ранее внес в ежегодную декларацию. Об этом сообщает информагентство Reuters. Как указывает агентство, Виктор Медведчук владеет одной из самых больших частных библиотек в Украине.
Медведчук рассказал, что по совету консультантов приобрел фрагмент в 2011-2012 годах. Он не стал называть цену такой покупки. В то же время агентство отмечает, что в 2016 году на аукционе в Нью-Йорке один листок из Библии Гутенберга продали за 47 500 долларов.
Отметим, что Библия Гутенберга была изготовлена с использованием печатной машины с подвижным типом, изобретенной Йоханнесом Гутенбергом в Германии в 15 веке. До наших дней дошли только несколько десятков томов, и исследователи пытаются собрать информацию по разбросанных фрагментах.
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