kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.06.2020

BTC/USD

9416.80

ETH/USD

232.90

LTC/USD

43.79

НБУ 18.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Коллекция искусств Медведчука: нардеп показал фрагмент Библии Гутенберга
commentss НОВОСТИ Все новости

Коллекция искусств Медведчука: нардеп показал фрагмент Библии Гутенберга

Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук продемонстрировал общественности один из раритетов своей коллекции - Библию Гутенберга, датированную 15 веком

сегодня, 15:38
Автор:

Комментарии
Коллекция искусств Медведчука: нардеп показал фрагмент Библии Гутенберга

Народный депутат и глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук показал фрагмент Библии Гутенберга от 1455 года, которую ранее внес в ежегодную декларацию. Об этом сообщает информагентство Reuters. Как указывает агентство, Виктор Медведчук владеет одной из самых больших частных библиотек в Украине.

Медведчук рассказал, что по совету консультантов приобрел фрагмент в 2011-2012 годах. Он не стал называть цену такой покупки. В то же время агентство отмечает, что в 2016 году на аукционе в Нью-Йорке один листок из Библии Гутенберга продали за 47 500 долларов.

Отметим, что Библия Гутенберга была изготовлена ​​с использованием печатной машины с подвижным типом, изобретенной Йоханнесом Гутенбергом в Германии в 15 веке. До наших дней дошли только несколько десятков томов, и исследователи пытаются собрать информацию по разбросанных фрагментах.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/us-ukraine-books/ukrainian-lawmaker-says-he-has-gutenberg-bible-fragment-in-his-private-collection-idUSKBN23O2BN?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Reuters%2FworldNews
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!