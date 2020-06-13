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Главная Новости Общество происшествия Шампанское выпало из авто: жена советника главы Сумской ОГА устроила ДТП (ФОТО)
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Шампанское выпало из авто: жена советника главы Сумской ОГА устроила ДТП (ФОТО)

В центре Харькова супруга советника губернатора Сумской ОГА Александра Ларина засветилась в аварии, а из ее машины выпала открытая бутылка спиртного

сегодня, 17:28
Автор:

Таисия Ерохина
Шампанское выпало из авто: жена советника главы Сумской ОГА устроила ДТП (ФОТО)

В центре Харькова жена советника главы Сумской ОГА устроила ДТП. Об этом сообщает местное издание "Newsroom" со ссылкой на пресс-службу облуправления Нацполиции.

Так, на улице Ярослава Мудрого, 37, неподалеку клуба "Корова" водитель Audi A3 врезалась в припаркованный автомобиль Honda. От удара "немец" перевернулся на бок и частично заблокировал движение транспорта. К счастью, обошлось без пострадавших. Сообщается, что патрульные обнаружили у водителя признаки опьянения, но девушка отказалась от прохождения теста на содержание алкоголя в крови. Правоохранители составили протокол по статье 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения) и 130 КУоАП (отказ от осмотра водителя на состояние опьянения). По данным СМИ, за рулем Audi A3 была Дарья Безбородая, супруга Александра Ларина – руководителя патронатной службы и советника главы Сумской ОГА.

Кроме того, местное издание "АТН" опубликовало фотографии с места аварии. На некоторых кадрах видно, как из салона авто выпала открытая бутылка шампанского.

Ранее "Комментарии" сообщали, что пьяный актер Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы: есть жертвы. Очевидцы засняли артиста сразу после аварии.


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Источник: https://www.newsroom.kh.ua/news/v-centre-harkova-pyanaya-zhena-sovetnika-gubernatora-sumskoy-oga-ustroila-dtp
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