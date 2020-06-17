"Кто нам поможет и спасет?": шахтеры "ЛНР" бьют тревогу

Горняки на оккупированной части Луганщины возмущены огромными задолженностями по зарплате. Выплаты на некоторых шахтах прекратились с 2016 года. Об этом передает "Газета.Юа".

Сообщается, что протесты длятся с середины 2019 года. И даже в случае увольнения нет гарантии, что горняки получат свои кровные. Более того, создана схема, при которой их вообще не выплатят из-за реструктуризации, утверждает издание.

"Масштабный грабеж добывающей промышленности донецких республик начался в 2018 году, когда появился южноосетинский "Внешторгсервис" (ВТС), который получил контроль за добывающей и металлургической промышленностью", – говорится в материале.

По данным СМИ, ВТС был освобожден от всех налогов, кроме налога на заработную плату. Но невыплаты шахтерам начались сразу же. Сообщается, что к середине 2019-го у многих шахт закончились оборотные средства, после чего и начались первые акции протестов. Автор пишет, что выплаты текущих зарплат возобновили, да и то частями, но долги ВТС перед шахтами и предприятиями заморозили на два года.

"Денег у местных властей нет. Разовые подачки в 10–15% от зарплаты за какой-то месяц какого-то года для людей проблемы не решают. Другого пути, кроме как забастовкой, решить проблему невозможно", - говорится в статье.

Также сообщается, что с началом эпидемии коронавируса по решению так называемого "правительства" приступили к реорганизации. Хищения решили возложить на зарплатный фонд горняков, утверждается в материале. По данным медиа, их размеры поражают: ВТС ранее признал, что долг перед шахтерами составляет порядка 8 млрд рублей.

Кроме того, автор пишет, что в ЛНР закрыто 23 неприбыльных шахты, и с выплатами там катастрофа – это привело к самоорганизации шахтеров.

"Основное требование – выплата зарплат не только за 2020-й, но и за предыдущие годы. Кроме этого, освободить арестованных так называемым МГБ товарищей и предоставить гарантии безопасности", – пишется в статье.

Некоторые считают, что деньги от ВТС до кураторов в Кремле просто не доходили, идет речь в статье. Но при этом, пишет автор, Минэкономразвития РФ через банки Южной Осетии рассчитывалось с ЛНР в полном объеме.

Резюмируя, в статье говорится, что в дооккупационный период зарплату тоже задерживали, но в итоге выплачивали, а ее размер в долларовом пересчете был намного выше.

"И отношение к людям были лучше. Сегодня наша цифра оплаты в рублях меньше, чем у горняков в Украине в гривнах. И ту не выплачивают,- ссылаются в СМИ на жалобы горняков из "ЛНР". - Получается, в своих республиках мы стали рабами. Кто нам поможет и спасет? Властям ЛНР наплевать, России тоже! Украина…?"

Напомним, в МИД рассказали, какую роль Зеленский отвел боевикам "ЛДНР" в урегулировании ситуации на Донбассе.

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