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Зеленский поздравил украинцев с праздником Святой Троицы

Каждый день должен быть как праздник Троицы, написал президент Зеленский

сегодня, 11:05
Автор:

Сергей Медведев
Зеленский поздравил украинцев с праздником Святой Троицы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с православным праздником  - Святой Троицей. Свое обращение он разместил на странице в Fаcebook. Зеленский призвал граждан не держать зла на ближних и не завидовать.

"Дорогие украинцы, хочу поздравить всех нас с днем Святой Троицы. Верю - все мы будем придерживаться старинного народного обычая: не станем ссориться, держать ни на кого зла и завидовать", - отметил президент.

В своем посте он также выразил надежду, чтобы "каждый новый день был, как праздник Троицы". Только в этом случае "можно сделать страну лучше", считает Зеленский.


Как сообщал портал "Комментарии", православные христиане отмечают один из главных церковных праздников — Святую Троицу. В этот день верующие прославляют Пресвятую Троицу — Бога Отца, Бога сына и Святого Духа. Этот праздник отмечают ежегодно на 50-ый день после Пасхи. В 2020 году праздник Святой Троицы совпал как у католиков, так и у православных христиан, и пришелся на 7 июня.

Считается, что впервые в обиход этот праздник ввели ученики Христа — апостолы. Библия указывает, что на Деву Марию и апостолов сошел Святой дух в виде благодатного огня. После этого апостолы заговорили на разных языках, чтобы проповедовать учение Христа в разных странах.


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