Эксперт назвал причину, почему танки Abrams убрали из линии фронта

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Ткачик Олеся
Агентство Associated Press сообщило о том, что от линии боестолкновений были отведены танки M1A1 Abrams, по причине угрозы дронов. При этом в Украине официально никак не прокомментировали эту информацию.
Танк Abrams
В то же время, как сообщил военный обозреватель Александр Коваленко, ещё вначале 2023-го он был неприятно удивлён тому, что практически все танки западного производства, поступавшие на вооружение ВСУ, отправлялись в зону боевых действий без дополнительной защиты, ставшей необходимостью в условиях нынешних угроз. Он отметил, что только во второй половине года стали появляться танки Leopard 2 с дополнительно установленной динамической защитой “Контакт-1” и только в конце 2023 начале 2024, наконец-то, умудрились, худо-бедно, но наварить на самую уязвимую часть танка, турнюр башни, хотя бы противо-кумулятивную решётку.
По его словам, аналогичная ситуация и с танками Abrams.
Как отметил Коваленко, практически все верифицированные уничтоженные/повреждённые M1A1 Abrams не имели дополнительной защиты. Первый уничтоженный M1A1 Abrams, остановленный после наезда на противотанковую мину ТМ-62 затем попросту добили дронами, опять-таки, стараясь пробивать турнюр башни, который был абсолютно незащищённым дополнительными средствами.
При этом Коваленко добавил, что нужно быть честными, вся обещанная партия танков M1A1 Abrams, в количестве батальонного комплекта, была доставлена в Украину в октябре. Первая верификация уничтожения M1A1 Abrams была опубликована 26 февраля 2024. За 4 месяца нахождения в Украине любой рембат из M1A1 Abrams сделали бы куда более защищённый ОБТ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что ранее на фронте, действительно, были повреждены американские танки.
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Ігор
сегодня, 17:52
Зате як пихата бандерівщіна рыготала над орками та крутила відосики з переможними коментарями, де 50% старшобратньої лайки. Особливо старались критично-заброньовані від фронту: "Інформаційний та Національний спротив". Сказав передчасно "гоп" - помножили на 0 (мовою кошерного гопніка)!