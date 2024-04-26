Эксперт назвал причину, почему танки Abrams убрали из линии фронта

Агентство Associated Press сообщило о том, что от линии боестолкновений были отведены танки M1A1 Abrams, по причине угрозы дронов. При этом в Украине официально никак не прокомментировали эту информацию.

Танк Abrams

В то же время, как сообщил военный обозреватель Александр Коваленко, ещё вначале 2023-го он был неприятно удивлён тому, что практически все танки западного производства, поступавшие на вооружение ВСУ, отправлялись в зону боевых действий без дополнительной защиты, ставшей необходимостью в условиях нынешних угроз. Он отметил, что только во второй половине года стали появляться танки Leopard 2 с дополнительно установленной динамической защитой “Контакт-1” и только в конце 2023 начале 2024, наконец-то, умудрились, худо-бедно, но наварить на самую уязвимую часть танка, турнюр башни, хотя бы противо-кумулятивную решётку.

"Фактически, понадобился год, чтобы на Leopard 2 стали устанавливать дополнительную защиту… Почему? С чем связано такое наплевательское и попустительское отношение к боевой машине? Да, у них броня лучше советских ОБТ, но это не означает, что у них нет ослабленных и уязвимых зон, о которых хорошо осведомлён противник", - отметил эксперт.

По его словам, аналогичная ситуация и с танками Abrams.

Как отметил Коваленко, практически все верифицированные уничтоженные/повреждённые M1A1 Abrams не имели дополнительной защиты. Первый уничтоженный M1A1 Abrams, остановленный после наезда на противотанковую мину ТМ-62 затем попросту добили дронами, опять-таки, стараясь пробивать турнюр башни, который был абсолютно незащищённым дополнительными средствами.

"А потому, если информация Associated Press подтвердится, то ничего удивительного, что было принято такое решение, но вопрос, это решение, просто для сбережения техники, или решение для решения проблемы? А именно, усиления родной брони танков дополнительной?" — отметил експерт.

При этом Коваленко добавил, что нужно быть честными, вся обещанная партия танков M1A1 Abrams, в количестве батальонного комплекта, была доставлена в Украину в октябре. Первая верификация уничтожения M1A1 Abrams была опубликована 26 февраля 2024. За 4 месяца нахождения в Украине любой рембат из M1A1 Abrams сделали бы куда более защищённый ОБТ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что ранее на фронте, действительно, были повреждены американские танки.