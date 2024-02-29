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Надо рисковать. Эксперт рассказал, как ВСУ потеряли американский Abrams

Как сообщил журналист Юрий Бутусов, американский Abrams действительно имел незащищенную броню. Ее не могли установить на танк из-за особенностей его конструкции. При этом было логично рискнуть танком, чем держать его в тылу без дела

сегодня, 14:48
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Юрий Бутусов, в командовании 47-й механизированной бригады рассказали, что американский танк был оснащен системой РЭБ, но она по определенным причинам не сработала, почему именно уже не выяснить, но не исключено, что противник сменил частоты для управления дронами, и РЭБ на этих частотах не обеспечил прикрытие.

Надо рисковать. Эксперт рассказал, как ВСУ потеряли американский Abrams

Танк Abrams

При этом журналист сообщил, что действительно долгое время на танки "Абрамс" пытались установить решетки и мангал, чтобы защитить его от поражения, но пока безуспешно. В первую очередь, говорит Бутусов, этого не удалось сделать из-за особенностей конструкции танка и его брони.

"Проблему пытаются решать до сих пор. Но альтернатива такова – либо держать боеспособные танки в тылу, либо останавливать российское наступление всеми возможными средствами. Конечно, нужно рисковать техникой"
, – подчеркнул Бутусов.

Кроме того, он сообщил, что 47 бригада прилагала усилия для защиты "Абрамсов", но это не удалось сделать из-за определенных технических обстоятельств.

Также Бутусов рассказал, что во время боя 26 февраля в селе Бердичи враг прорвался значительными силами из-за боевых порядков соседней бригады с фланга. Возникла угроза, что группа пехотинцев 47 бригады останется отрезанной от своих и попадет в окружение. Соответственно, потребовалась немедленная контратака, чтобы уничтожить тех россиян, которые сумели зайти в тыл украинских военных.

"Риски выполнения задания для танка были высокими, но жизнь бойцов важнее техники. Благодаря действиям экипажа Абрамса, Брэдли, ударам артиллерии и дронов 47 бригады две российские штурмовые группы были уничтожены, наши пехотинцы отошли. Абрамс был потерян. Действия на тактическом уровне были обоснованы тяжелой обстановкой",
– подчеркнул Бутусов.

При этом он добавил, что вопрос к применению "Абрамсов" является вопросом не только к 47-й бригаде, но и к высшему командованию.

Однако, по его словам, запретить использовать "Абрамсы" для контратак нельзя, потому что пехота должна поддерживаться бронетехникой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, почему ВСУ теряют на фронте западную технику.




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Источник: https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02DVGUwBmD4fLdHoXUs7xBf9p7pp2odwdaUpQHSzEYKHn1JUB2wCwf6PDk8LxsKc5El
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