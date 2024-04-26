Действительно ли танки Abrams вывели из фронта. Военный рассказал, в чем может быть выгода для ВСУ

Как отметил Юрий Федоренко, сейчас можно говорить о том, что огневая мощь бронированной техники на фронте существенно снизилась. При этом он подчеркнул, что это привело к тому, что актуальность применения такой техники в зоне боевых действий в разы снизилась.

Танк Abrams

Именно поэтому, как считает Федоренко, есть смысл в том, чтобы сделать все для сохранения позиций некоторых бронированной техники. По его словам, эту технику лучше сохранить, чтобы в будущем ее можно было использовать на отдельных участках при проведении специальных операций.

При этом военный подчеркнул, что в целом можно говорить о том, что беспилотные системы привели к нивелированию актуальности бронированной техники. И это, говорит Федоренко, хорошая новость для Сил обороны.

Дело в том, подчеркивает военный, что российские террористические войска преобладают Силы обороны по количеству имеющихся у них бронированных средств — как танков, так и БМП. То есть, отмечает Федоренко, если бы на фронте не было дронов, то это серьезно усложнило бы ситуацию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что агентство Associated Press сообщило о том, что от линии боевых столкновений были отведены танки M1A1 Abrams из-за угрозы дронов.

При этом, как сообщил военный обозреватель Александр Коваленко, по всей вероятности, такое решение могло быть принято . По его словам, в 2023 году западные танки часто отправлялись на фронт без дополнительной защиты, именно это и становилось причиной того, что войска окупантов могли нанести им вред. Эксперт считает, что в отведении американских танков нет ничего страшного, особенно если речь идет об установлении на них дополнительной защиты.



