Долгое ношение маски вызывает интоксикацию углекислым газом: миф или правда

В Сети ходят слухи, что длительное ношение медицинской маски, которого сейчас требует коронавирусная эпидемия, приводит к интоксикации углекислым газом или кислородной недостаточности. Действительно ли существует такая угроза, рассказали в Telegram-канале Министерства здравоохранения "Коронавирус_инфо".

Сообщается, что единственное, что ждет после длительного ношения медицинской маски – дискомфорт. Однако ни к интоксикации углекислым газом, ни к кислородной недостаточности такой шаг защиты не приводит. При этом отмечается, что защита, которую обеспечивает медицинская маска, способна спасать жизни, и это гораздо ценнее кратковременного дискомфорта.

Однако необходимо следить за тем, чтобы маска подходила по размеру и достаточно плотно прилегала к лицу, позволяя нормально дышать. Также в сообщении отметили, что одноразовые маски не следует использовать повторно и необходимо менять, как только они станут влажными.

Напомним, в Минздраве рассказали, где можно не носить маску.

Ранее сообщалось, как правильно носить маску в летнюю жару, потому что в стране продолжается эпидемия коронавируса.

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