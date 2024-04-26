logo

BTC/USD

64455.54

ETH/USD

3147.84

LTC/USD

85.02

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события "Хорошо, что есть НАБУ": Кацуба впервые прокомментировал "дело Пашинского"
commentss НОВОСТИ Все новости

"Хорошо, что есть НАБУ": Кацуба впервые прокомментировал "дело Пашинского"

Александр Кацуба считает, что еще рано говорить о восстановлении справедливости

сегодня, 12:44
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", известный украинский предприниматель и эксперт в сфере энергетики Александр Кацуба в своем интервью впервые прокомментировал дело НАБУ против бывшего нардепа Сергея Пашинского по делу "топлива Курченко"

"Хорошо, что есть НАБУ": Кацуба впервые прокомментировал "дело Пашинского"

Александр Кацуба

После того, как Кацуба покинул пост заместителя главы НАК "Нафтогаз Украины", на которой работал с декабря 2012 по август 2014, его пытались обвинить в том, что он помог одиозному предпринимателю Сергею Курченко якобы украсть горючее, которое у компании Курченко должен был покупать "Нафтогаз" . При этом еще в 2015 году журналисты издательства Bihus рассказывали, что именно Пашинский и его сообщники якобы конфисковали горючее на нужды ВСУ, но на самом деле просто продали его компаниям знакомого Пашинского Владимира Тищенко. В феврале 2024 года НАБУ выдвинул официальные обвинения Пашинскому, Тищенко и еще 4 подозреваемым в хищении топлива.

"Я надеюсь, следствие НАБУ восстановит настоящую картину. Когда горючее до армии не дошло, они придумали историю, что нефтепродукты украл кто-то другой. Это пытались повесить на меня. Но, как видим, понадобилось 9 лет, чтобы НАБУ объявило подозрение Пашинскому”, - прокомментировал в своем интервью Кацуба эту новость.

При этом Кацуба считает, что еще рано говорить о восстановлении справедливости.

"Во-первых, нет еще приговора суда. Во-вторых, происходящее никак не вернет нервы и силы, которые потеряла моя семья, мои друзья и я, пока мы пытались доказать мою непричастность. Однако хорошо, что у нас формируются такие институции как НАБУ, которые могут выявлять реальных коррупционеров”, — высказался предприниматель.

Отметим, Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/groshi/oleksandr-kacuba-pro-energetiku-voyennu-ekonomiku-i-zsu-yak-naykraschu-investiciyu-2565138.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости