"Хорошо, что есть НАБУ": Кацуба впервые прокомментировал "дело Пашинского"

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", известный украинский предприниматель и эксперт в сфере энергетики Александр Кацуба в своем интервью впервые прокомментировал дело НАБУ против бывшего нардепа Сергея Пашинского по делу "топлива Курченко"
Александр Кацуба
После того, как Кацуба покинул пост заместителя главы НАК "Нафтогаз Украины", на которой работал с декабря 2012 по август 2014, его пытались обвинить в том, что он помог одиозному предпринимателю Сергею Курченко якобы украсть горючее, которое у компании Курченко должен был покупать "Нафтогаз" . При этом еще в 2015 году журналисты издательства Bihus рассказывали, что именно Пашинский и его сообщники якобы конфисковали горючее на нужды ВСУ, но на самом деле просто продали его компаниям знакомого Пашинского Владимира Тищенко. В феврале 2024 года НАБУ выдвинул официальные обвинения Пашинскому, Тищенко и еще 4 подозреваемым в хищении топлива.
При этом Кацуба считает, что еще рано говорить о восстановлении справедливости.
Отметим, Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.
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