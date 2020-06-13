Как носить маску летом: главные правила

Правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) в летнее время такие же, как и в любое другое. Однако защитную маску летом придется менять чаще. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

Эксперты призывают менять маску или респиратор, как только на них попали биологические жидкости или они стали влажными. Именно летом такое происходит чаще. В ЦОЗ пояснили, что вирус инфекции не размножается на поверхности маски, но может сохраняться на ней некоторое время. Потому как в теплой и влажной среде возникают идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов, которые попадают туда из внешней среды или выдыхаемого воздуха.

"Теплая погода – это дополнительный повод внимательно соблюдать правил использования защитных масок", - подчеркнули в ЦОЗ.

Главные правила таковы:

- не касаться внешней стороны маски во время ее ношения;

- снимать маску за резинки, не касаясь ее передней части и кожи лица;

- не использовать одноразовые маски повторно;

- после снятия, или прикосновения к использованной маске, следует вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком.

Добавим, что носить медицинские перчатки летом рекомендуется, когда есть риск контакта с биологическими жидкостями. При этом следует знать, что руки в перчатках, если они загрязнены, так же как и без перчаток, могут переносить возбудителей заболеваний на открытые поверхности кожи – лицо и слизистую глаз.

Также в ЦОЗ призвали украинцев придерживаться еще одного важного правила безопасности – физического дистанцирования (не менее 1 метра от других людей в публичных местах). Не следует пренебрегать гигиеной рук, этикетом кашля и самоизоляцией в случае появления респираторных симптомов. Тем более, коронавирусная эпидемия в Украине еще не преодолена.

Напомним, авиакомпания МАУ рассказала о требованиях для пассажиров во время полета и в аэропорту, которые внедрила в условиях пандемии коронавируса.

Ранее "Комментарии" писали, информация о том, что кондиционер способствует передаче коронавирус – это миф или правда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!